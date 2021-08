Raj Kundra की गिरफ्तारी के बाद बेटे Viaan ने इंस्टाग्राम पर किया पहला पोस्ट

Vivaan first post after Raj Kundra get arrested: बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को मुंबई पुलिस ने पोर्न मामले में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो भारत में पोर्न फिल्मों का निर्माण करते हैं और उन फिल्मों को मोबाइल एप के जरिए रिलीज करते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपये कमाए हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कई एक्ट्रेस ने मीडिया के सामने आकर बड़े खुलासे किए और कहा कि उन्हें ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए गलत तरीकों से फंसाया जाता था। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे जैसी अदाकाराएं भी इस मामले में कूद पड़ीं और दोनों ने राज कुंद्रा पर कई आरोप मढ़ डाले हैं। Also Read - Raj Kundra Pornography मामले पर Shilpa Shetty का आधिकारिक बयान, बोलीं ‘मेरे परिवार को बख्श दीजिए'

राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की वजह से शिल्पा शेट्टी का काफी मजाक उड़ा और लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया। शिल्पा शेट्टी ने लोगों को जवाब देते हुए कहा है कि सबको उनकी निजता का ख्याल रखना चाहिए। शिल्पा शेट्टी के बाद उनके बेटे विवान कुंद्रा ने भी पिता की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट पर पहला पोस्ट कर दिया है। विवान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां शिल्पा शेट्टी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। विवान की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उनके साथ दिख रहे हैं और शेट्टी-कुंद्रा परिवार के लिए दुआएं मांग रहे हैं।

अगर बात राज कुंद्रा केस की करें तो इस पर कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। राज कुंद्रा की पेशी के बात कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस राज कुंद्रा से पूछताछ करेगी और जमा सबूतों के आधार पर बॉलीवुड में फैले पोर्न फिल्मों के नेक्सेस को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगी। वैसे आपको विवान की लेटेस्ट तस्वीरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।