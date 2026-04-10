क्या वाकई विवेक सिन्हा बन गए हैं करोड़पति? Dhurandhar 2 में 1 करोड़ की फीस की खबर पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया पूरा सच

Dhurandhar 2 एक्टर विवेक सिन्हा को लेकर कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं कि, एक्टर को फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस मिली थी. इस खबर पर विवेक ने अब चुप्पी तोड़ते हुए सारा सच बता दिया है.

Vivek Sinha Breaks Silence On Rumors 1 Crore Fees: बॉलीवुड में हर साल न जाने कितनी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही होती है, जो दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं और उन्हीं में से एक 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) है. रिलीज के साथ ही इसने कई सूरमाओं के रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए इतिहास रच चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection) की ऐतिहासिक सफलता ने न सिर्फ फिल्म के मेकर्स को मालामाल कर दिया है, बल्कि स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म है.

Dhurandhar 2 में विवेक सिन्हा को मिली थी 1 करोड़ फीस?

रणवीर कपूर स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रिप्ट, टाइमिंग, लोकेशन, डायलॉग से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा है. खासकर इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में जहूर मिस्त्री का छोटा लेकिन जबरदस्त किरदार निभाकर एक्टर विवेक सिन्हा (Vivek Sinha) चर्चा में आ गए हैं. हालांकि, इसी बीच विवेक को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि, फिल्म में छोटे से रोल के लिए उन्हें 1 करोड़ की मोटी रकम दी गई है. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह इसका खुलासा अब खुद एक्टर ने कर दिया है.

विवेक सिन्हा ने Dhurandhar 2 की फीस पर तोड़ी चुप्पी

शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को विवेक सिन्हा (Vivek Sinha Video) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 करोड़ की फीस वाली खबरों को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो की शुरुआत में विवेक फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया कहते हैं और इसके बाद अपनी फीस की खबरों पर खुलकर बात करते हैं. क्लिप में वो कहते है, 'कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 के एक्टर्स की फीस के कई चार्ट वायरल हो रहे है, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे सभी बड़े-बड़े एक्टर्स हैं और उनमें मैं भी हूं. मैंने देखा की लोगों ने मेरे नाम के आगे 80 लाख, 60 लाख और किसी ने तो 1 करोड़ तक की फीस लिखी है.'

Vivek Sinha को कितनी फीस मिली?

विवेक सिन्हा ने आगे कहा, 'भाई इतना पैसा नहीं मिला है कसम से...' उन्होंने यूजर्स ने अपील करते हुए कहा, 'भाई ऐसा मत करो, ये सब मत डालो आप लोगों ने जब से ये डाला है मेरे पास लगातार जरूरतमंद लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि, भाई पैसा दे दो.' आगे उन्होंने अपनी फीस (Vivek Sinha Dhurandhar 2 Fees) के बारे में बताते हुए कहा, 'मुझे पैसा मिला है, धुरंधर से अच्छा पैसा मिला है जितने उम्मीद थी उतना, लेकिन उतना नहीं मिला है भाई और जो मिला था वो खत्म हो चुका है.' एक्टर ने अपने वीडियो में लोगों से अपील की है कि, ऐसी अफवाहें न फैलाएं और साथ ही फैंस को धन्यवाद किया.

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Dhurandhar 2 बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म

आपको बता दें कि, आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त समेत कई बड़े कलाकार नजर आए हैं और इन सबको अच्छी खासी फीस भी मिली है. बता दें कि, 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी है और जबरदस्त नोट छाप रही है. 22 दिनों में इसने कई सूरमाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर आ गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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