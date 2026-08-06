क्या TRP के लिए रची गई थी तलाक की झूठी कहानी? गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी

‘लॉक अप 2’ में एक्टर गौरव खन्ना से तलाक का खुलासा करने वाली आकांक्षा चमोला ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने साफ किया कि उनका तलाक कोई टीआरपी स्टंट या पब्लिसिटी ड्रामा नहीं है.

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी

टेलीविजन की दुनिया में जब भी किसी फेमस जोड़े के अलग होने की खबर सामने आती है, तो वह पल भर में सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है. कुछ ऐसा ही तब देखने को मिला जब लोकप्रिय अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी और खुद एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ के मंच पर अपने तलाक को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया. शो के प्रीमियर के दौरान आकांक्षा ने यह स्वीकार किया कि वे और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और अब कानूनी रूप से अलग होने जा रहे हैं. हालांकि, उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और कुछ यूजर्स ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि यह सब सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने और सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए किया गया नाटक है. अब शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने इन तमाम मनगढ़ंत दावों पर खुलकर अपनी भड़ास निकाली है और खरी-खोटी सुनाई है.

टीआरपी के लिए कोई शादी नहीं तोड़ता

‘लॉक अप’ के घर से बाहर आने के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जब आकांक्षा से इन ट्रोलर्स के उन दावों के बारे में पूछा गया जिसमें उनके तलाक को पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा था, तो एक्ट्रेस ने काफी सख्ती से जवाब दिया. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी समझदार या संजीदा लड़की कभी भी इतने बड़े और नेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शादी टूटने या तलाक जैसी पर्शनल बात सिर्फ इसलिए नहीं कह सकती कि शो को टीआरपी मिल जाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को ऐसा घटिया थॉट आता है, वे चाहें तो उनके घर आकर उनकी लीगल टीम से इस बारे में बात कर सकते हैं. आकांक्षा ने साफ किया कि जब वे बाहर आई हैं, तब भी वे और गौरव अपने आपसी मामलों और कानूनी कागजी कार्रवाई को सुलझाने में ही लगे हुए हैं.

शादी पर भी उठे थे सवाल

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आकांक्षा ने साफ किया कि 'लॉक अप' शो में जाने से पहले से ही दोनों की लीगल टीमें आपसी सहमति से तलाक के कागजात पर काम कर रही हैं. बस उन्हें पेपर्स पर फाइनल साइन करने बाकी हैं. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब साल 2016 में उन्होंने गौरव खन्ना के साथ धूमधाम से शादी की थी, तब भी कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था. एक्ट्रेस का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि वे दोनों कलाकार हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ में होने वाली हर घटना या फैसला सिर्फ कैमरे के सामने ड्रामा करने के लिए होता है.

क्या थी तलाक की असली वजह?

‘लॉक अप’ के खेल के दौरान आकांक्षा ने अपने सीक्रेट का खुलासा करते हुए बताया था कि उनके और गौरव के बीच कोई कड़वाहट या दुश्मनी नहीं है, वे आज भी एक-दूसरे से बातचीत करते हैं. लेकिन वक्त के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि वे बतौर पार्टनर एक-दूसरे के लिए कम्पैटिबल नहीं हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगी को लेकर भविष्य के सपने बिल्कुल अलग-अलग हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी शेयर किया था कि उनके अलग होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि गौरव पिता बनना चाहते थे और परिवार आगे बढ़ाना चाहते थे, जबकि आकांक्षा बच्चे नहीं चाहती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.