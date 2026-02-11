ENG हिन्दी
  वेलेंटाइन वीक में पार्टनर के साथ जरूर देखें ये रोमांटिक फिल्म, इमोशनल लव स्टोरी देख आंखों से गिरने ल...

वेलेंटाइन वीक में पार्टनर के साथ जरूर देखें ये रोमांटिक फिल्म, इमोशनल लव स्टोरी देख आंखों से गिरने लगेंगे आंसू

अगर आप वेलेंटाइन वीक को स्पेशल बनाने के लिए कोई शानदार और रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं. यह फिल्म आपको प्यार के असली मतलब को समझाएगी. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 11, 2026 10:41 PM IST

वेलेंटाइन वीक में पार्टनर के साथ जरूर देखें ये रोमांटिक फिल्म, इमोशनल लव स्टोरी देख आंखों से गिरने लगेंगे आंसू

अगर आप इस वेलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो सीधे आपकी दिल को छू ले, तो शूजित सरकार की फिल्म 'अक्टूबर' (October) से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. 1 घंटे 55 मिनट की यह फिल्म प्यार की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार के उस रूप को दिखाती है जिसे महसूस करने के लिए दिल चाहिए. इस फिल्म को देखते वक्त अपने पास टिशू पेपर जरूर रखें, क्योंकि इसकी सादगी और लव स्टोरी आपकी आंखों में आंसू ला देंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी होटल मैनेजमेंट के दो ट्रेनी, डैन (वरुण धवन) और शिवली (बनीता संधू) के इर्द-गिर्द घूमती है. डैन थोड़ा लापरवाह और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का है, जबकि शिवली शांत और सुलझी हुई है. दोनों के बीच कोई 'आई लव यू' वाला सीन नहीं है. कहानी में मोड़ तब आता है जब एक हादसे में शिवली को गंभीर चोट लगती है और वह कोमा में चली जाती है. अस्पताल जाने से ठीक पहले शिवली का आखिरी वाक्य था "डैन कहां है?" बस यही एक सवाल डैन की पूरी जिंदगी बदल देता है. वह अपनी नौकरी, अपनी परवाह छोड़कर शिवली की सेवा में लग जाता है. वह प्यार जो शब्दों में कभी नहीं कहा गया, वह डैन के केयरिंग में साफ दिखने लगता है.

क्यों देखें अक्टूबर इस वेलेंटाइन?

वरुण ने डैन के किरदार में जान डाल दी. वरुण ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की. उनकी आंखों में दिखने वाला खालीपन और शिवली के ठीक होने की उम्मीद आपको फिल्म से बांधे रखेगी. यह फिल्म सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ घूमने या तोहफे देने का नाम नहीं है. किसी की गैर-मौजूदगी या उसकी खामोशी में भी उसके साथ खड़े रहना ही असली इश्क है. फिल्म में हरसिंगार के फूलों का गिरना और दिल्ली की हल्की ठंड वाला माहौल एक अलग ही तरह का सुकून देता है. इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना शानदार है कि आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे.

क्लाइमैक्स देख नहीं रुकेंगे आंसू

इस फिल्म का अंत बाकी की लव स्टोरी फिल्मों की तरह हैप्पी नहीं है, लेकिन यह बेहद खूबसूरत है. यह फिल्म आपको यह एहसास कराती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, लेकिन वे हमें पूरी तरह बदलकर चले जाते हैं. यह फिल्म आपके वेलेंटाइन को यादगार बना देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

