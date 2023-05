Welcome 3 New Update: साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार (Akshay Kumar)और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म 'वेलकम' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2015 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर जॉन अब्राहम और श्रुति हासन मुख्य भूमिका में थे। हालांकि 'वेलकम 2' में दर्शकों को अक्षय कुमार की कमी काफी खली थी। इसी कारण बीते दिनों फिरोज नाडियाडवाला ने 'वेलकम 3 (Welcome 3)' की घोषणा की थी। 'वेलकम' के इस तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार, संजय दत्त और अरशद वारसी लीड रोल निभाते नजर आएंगे। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म के तीसरे पार्ट में फीमेल लीड के तौर पर मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता नजर आएंगी। Also Read - Welcome 3 के लिए अक्षय कुमार ने थामा मुन्ना भाई और सर्किट का हाथ, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग!

पिंकविला में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया, "वेलकम सीरीज एक बड़ी फ्रेंचाइजी है और इसके तीसरे पार्ट में मेकर्स के पास नंदिनी गुप्ता के लिए एक खास किरदार है। नंदिनी की टीम के साथ शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि पेपर वर्क बाकी है। इसका कारण है कि मेकर्स का फोकस फिलहाल 'हेरा फेरी 3' पर है।" इसके साथ ही सूत्र ने यह भी बताया कि 'वेलकम 3' पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा क्योंकि फिल्म का कास्टिंग प्रोसेस और प्री-प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। 'वेलकम 3' को लेकर यह खबर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है।

नंदिनी गुप्ता का पोस्ट

'हेरा फेरी 3' में दिखेगी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी

बता दें कि 'वेलकम 3' से पहले फिरोज नाडियाडवाला 'हेरा फेरी 3' फिल्म को रिलीज करेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की तिकड़ी एक बार फिर से तूफान मचाती नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी कर रहे हैं। बीते दिनों हेरा फेरी 3 के सेट एक तस्वीर लीक हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल सेट पर मस्ती करते नजर आए थे। हेरा फेरी 3 पर काम शुरू हो गया है, ऐसे में वेलकम 3 को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में हिंदी बॉक्स पर कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगने वाला है।