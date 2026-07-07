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200-250 करोड़ नहीं इतने बजट में बनी 'वेलकम टू द जंगल', फिल्म के डायरेक्टर ने बताया खर्चे का हिसाब

Welcome To The Jungle Budget: डायरेक्टर अहमद खान ने अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बजट बताया है. आइए जानते हैं कि इस मल्टीस्टारर फिल्म को बनाने में कितना खर्चा हुआ है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 7, 2026 3:14 PM IST
200-250 करोड़ नहीं इतने बजट में बनी 'वेलकम टू द जंगल', फिल्म के डायरेक्टर ने बताया खर्चे का हिसाब

फिल्म वेलकम टू द जंगल को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का जबरदस्त बज बना था. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसका असर दिखाई भी दिया. मूवी को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों की तरफ दौड़े चले. इस फिल्म की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा है. इसके साथ ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की काफी बड़ी स्टारकास्ट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि इसका बजट 200-250 करोड़ रुपये है. अब फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान (Ahmed Khan) ने बजट का खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बनाने में कितना खर्चा हुआ है.

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अहमद खान ने बताया कैसे बढ़ता है खर्चा?

डायरेक्टर अहमद खान ने 'स्क्रीन' के साथ इंटरव्यू में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बजट को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कहा, मैंने फिल्म 110 करोड़ रुपये में पूरी की. प्रिंट्स और एडवरटाइजिंग जोड़ने के बाद फिल्म का कुल बजट 125 करोड़ हुआ. अगर शूटिंग के दिन बढ़ जाते तो खर्च भी तेजी से बढ़ता. फिल्म की इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बाद भी शूटिंग सर्फ 75 दिन में पूरी कर ली गई. अगर शूटिंग एक दन भी बढ़ती तो सिर्फ स्टार्स की फीस ही नहीं, बल्कि कैटरिंग, रोजाना खर्चा, प्रोसेसिंग, एडिटिंग और बैकग्राउंड स्कोर तक का बजट बढ़ जाता है. असली खेल शूटिंग के दिनों का होता है.

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'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले निकाल लिया था बजट

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने आगे बताया, कई दिनों तक सेट पर करीब 900 लोग मौजूद रहते थे, इनमें स्टार्स की टीम और उनका स्टाफ भी शामिल होता था. इतना ही नहीं सेट पर कभी-कभी 50 वैनिटी वैन भी खड़ी रहती थीं. इसके बावजूद बजट को कंट्रोल में रखा और तय समय में फिल्म पूरी कर ली. मैं सुन रह था क लोग फिल्म का बजट 200-250 करोड़ रुपये बता रहे थे. पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? अगर मैंने इतना पैसा खर्च किया होता तो इंडस्ट्री में 36 साल काम करने का क्या फायदा? ये कोई भारी-भरकम वीएफएक्स वाली सुपरहीरो फिल्म नहीं है, बल्कि एक सिंपल एंटरटेनर है. सिर्फ बड़ी स्टारकास्ट होने से फिल्म का बजट इतना ज्यादा नहीं हो जाता है. अहमद खान ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की बजट निकालने को लेकर कहा, 'सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट्स से हमारा पूरा बजट रिलीज से पहले ही रिकवर हो गया था. कागजों पर फिल्म पहले ही हिट बन चुकी थी. अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबके सामने है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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