google-preferred

Welcome To The Jungle Early Review: 32 सितारे और हजारों... रिलीज से पहले लीक हुई Akshay Kymar की फिल्म, किसने मारी बाजी?

Welcome To The Jungle Early Review: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आखिर कैसी है? फिल्म के बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 25, 2026 10:31 AM IST
Welcome To The Jungle Early Review: 32 सितारे और हजारों... रिलीज से पहले लीक हुई Akshay Kymar की फिल्म, किसने मारी बाजी?

Welcome To The Jungle Early Review

Welcome To The Jungle Early Review: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से घमासान होने को है. इस समय बॉक्स ऑफिस पर कॉकटेल 2 धमाल मचा रही है. जल्द ही कॉकटेल को टक्कर देने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आने वाली है. आज शाम से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के पेड रिव्यू रखे गए हैं. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को कल यानी 25 जून को रिलीज किया जाएगा. इसी बीच फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle Early Review) का अर्ली रिव्यू लीक हो गया है. लोगों को पता चल चुका है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' कैसी होने वाली है. इस बात का खुलासा किस और ने नहीं... बल्कि खुद अक्षय कुमार ने ही कर दिया है. हाल ही में बात करते करते अक्षय कुमार (Akshay Kymar) ने खुलासा कर दिया कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में किसका किरदार जबरदस्त होने वाला है.

WTTJ Advance Booking: 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल, फिल्म के बिक चुके हैं इतने टिकट, टूटेंगे कई रिकॉर्ड!
Also Read

WTTJ Advance Booking: 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल, फिल्म के बिक चुके हैं इतने टिकट, टूटेंगे कई रिकॉर्ड!

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार

फैंस से पहले ही अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का रिव्यू कर डाला है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने एएनआई से कहा, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक स्टार ऐसा भी है जिसने सबको पछाड़ दिया है. ये स्टार कोई और नहीं बल्कि फरीदा जलाल हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में फरीदा जलाल की कॉमेडी टाइमिंग्स कमाल हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 32 स्टार्स हैं. ये बातें करते हुए अक्षय कुमार ने तो ये तक बोल दिया कि वो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को 4 स्टार देना चाहते हैं. अक्षय कुमार के हिसाब से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' फुल पैसा वसूल फिल्म है.

Welcome To The Jungle पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, दिशा-जैकलीन के बिकिनी सीन्स समेत इन डायलॉग में किया गया बदलाव
Also Read

Welcome To The Jungle पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, दिशा-जैकलीन के बिकिनी सीन्स समेत इन डायलॉग में किया गया बदलाव

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के नाम का बजा डंका

कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार का फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वाला ये रिव्यू देखकर आपको भी सदमा लग जाएगा. वैसे भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग के दौरान ही करीब एक करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. इससे पता चलता है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने का फैंस कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म को लेकर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे ये सितारे

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त, अरशद वापसी, श्रेय तलपड़े, उर्वशी रौतेला, राजपाल यादव, किरण कुमार, पुनीत इस्सर, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, जॉन लीवर, फरीदा जलाल, लारा दत्ता, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक जैसे सितारे नजर आने वाले है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Maa Inti Bangaaram Day 6 Collection: सामंथा की 'मां इंती बंगारम' का बॉक्स ऑफिस पर असली टेस्ट, क्या 6ठे दिन दिखा जादू?

Next Story

Maa Inti Bangaaram Day 6 Collection: सामंथा की 'मां इंती बंगारम' का बॉक्स ऑफिस पर असली टेस्ट, क्या 6ठे दिन दिखा जादू?