Welcome To The Jungle पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, दिशा-जैकलीन के बिकिनी सीन्स समेत इन डायलॉग में किया गया बदलाव

Welcome to the Jungle Censor Cuts: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर सेंसर बोर्ड कैंची चली है. सीबीएफसी ने फिल्म में एक-दो नहीं बल्कि 18 बदलाव किए हैं.

फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होने वाली है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर खबर आई है. सीबीएफसी ने इस फिल्म में कुल 18 कट्स लगाए हैं, जिसमें कई सीन्स और डायलॉग शामिल हैं. आइए जानते हैं कि अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को सेंसर बोर्ड ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को सेंसर से मिली हरी झंडी

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है. हालांकि, फिल्म में कई कट्स लगाए गए हैं. 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जून को सेंसर ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास हो गई है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 18 बदलाव किए गए, जिसमें फिल्म के सीन के साथ ही डायलॉग शामिल हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की एक्ट्रेसेस दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नाडिंस के बिकिनी सीन्स पर कैंची चली है. वहीं, फिल्म में जहां पर कश्मीर का जिक्र हुआ, उसमें बदलाव किया गया है. इसके अलावा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में डबल मीनिंग वाले जोक्स को म्यूट किया गया है. सीबीएफसी की वेबसाइट के मुताबिक, फिल्म की लंबाई 164.50 मिनट यानी 2 घंटे, 44 मिनट, 40 सेकंड है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के इन डायलॉग पर चली कैंची

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर बताया जा रहा है कि जिन भी पार्ट को हटाया गया है, उनमें पॉलिटिकल सेंसेटिव रेफरेंस, मिलिट्री से जुड़े टर्म, कॉमिक इंसस्ट और गैल्म शॉट विजुअल्स शामिल हैं. सेंसर लिस्ट के मुताबिक, कश्मीर का पानी वाली लाइन को पूरी तरह से हटा दिया गया है. वहीं 'देश की टट्टी' को बदलकर 'इज्जत ले लो' किया गया है. इसके साथ ही गोरखा रेजिमेंट को बदलकर आर्मी किया गया है. जनरल डेजिगेनेशन की जगह ऑफिसर और सर शब्दों का इस्तेमाल किया गया. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के डायलॉग 'काला पैदा हुआ है, कोयला है' को बदलकर को 'सड़ा पैदा हुआ है, नमूना है' किया गया है. इसके साथ ही सेंसर ने दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नाडिंस बिकिनी में दिखाए गए कुछ सेंशुअस सीन और बॉडी मूवमेंट्स को हटाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.