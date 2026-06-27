Welcome to the Jungle Interval Surprise: सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाने वाले दर्शक आमतौर पर इंटरवल होते ही समोसे-पॉपकॉर्न और कॉफी-कोल्ड्रिंग लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) देखने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इंटरवल के दौरान अपनी सीट छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसका ब्रेक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जिसके पीछे मेकर्स का एक खास सरप्राइज छुपा है और इसका खुलासा थिएटर से बाहर आए दर्शकों ने किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर मेकर्स ने फिल्म के बीच में ऐसा कौन सा 'सीक्रेट बम' फोड़ा है कि लोग अपनी सीट से टस से मस नहीं हो पा रहे हैं?
दरअसल, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'वेलकम टू द जंगल' का जैसे ही इंटरवल होता है वैसे ही विज्ञापन आने की बजाय स्क्रीन पर अक्षय कुमार नजर आते हैं और कहते हैं कि, उनका और दिशा पटानी का एक गाना है, जिसे फिल्म में जगह नहीं मिली, इसलिए वो गाना इंटरवल में प्ले किया जा रहा है. इसके तुरंत बाद ही दिशा और अक्षय का गाना 'क्यों' स्क्रीन पर आ जाता है. जैसे ही गाना शुरू होता है, दर्शक एक बार फिर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि, कई बार वो डिमांड करते हैं कि, इसे इंटरवल के बाद चलाया जाए और यह वजह है कि 'वेलकम टू द जंगल' का इंटरवल ट्रेंड में बना हुआ है.
वहीं, अगर बात करें फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की तो ये रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. दर्शकों को ये मूवी काफी पसंद आ रही है. थिएटर से बाहर निकलने वालों के चेहरे पर नजर आने वाली मुस्कान ही अंदर का हाल बयां कर देती है. हालांकि, अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो आपको अपना दिमाग घर पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है अगर आप ऐसा ही करेंगे तभी फिल्म का मजा आएगा.
बता दें कि, फिल्म में स्टार्स की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुनील शेट्टी के बीच फिल्म में लगातार नोकझोंक चलती रहती है, जो मूवी का बेस्ट पार्ट है और लोगों को खूब हंसाती है. अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिल जीत लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…