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श्रीदेवी से लेकर जूही तक... बॉलीवुड में नहीं मिल रहा एक्ट्रेसेज को भाव? रवीना टंडन ने उधेड़ी पूरी इंडस्ट्री की बखिया

Raveena Tandon reacts on Women importecnce: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में धमाल मचा रहीं रवीना टंडन ने बॉवीवुड में अदाकाराओं की कम हो रही हैसियत के बारे में खुलकर बात की है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 3, 2026 1:51 PM IST
श्रीदेवी से लेकर जूही तक... बॉलीवुड में नहीं मिल रहा एक्ट्रेसेज को भाव? रवीना टंडन ने उधेड़ी पूरी इंडस्ट्री की बखिया

रवीना टंडन ने उधेड़ी पूरी इंडस्ट्री की बखिया

Raveena Tandon reacts on Women importance: एक लंबे समय बाद बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के जरिए वापसी की है. 20 साल बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ काम करने की हिम्मत जुटाई है. बड़े पर्दे पर आते ही रवीना टंडन ने बवाल मचा दिया है. हर कोई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात कर रहा है. इसी बीच रवीना टंडन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से बॉलीवुड में हंगामा मच गया है. रवीना टंडन ने दावा किया है कि अब बॉलीवुड में अदाकाराओं को उतना भाव नहीं दिया जाता है. किसी भी फिल्म में हसीनाओं को केवल ग्लैमर के लिए ही कास्ट किया जाता है. पीटीआई से बातचीत के दौरान रवीना टंडन ने कहा, एक समय ता जब बॉलीवुड में अदाकाराओं को भी अच्छा काम मिलता था. आज के समय में कॉमेडी फिल्में मल्टीस्टारर होती हैं. उनमें करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता. यही वजह है कि आज के समय में अदाकाराओं को हंसाने का मौका कम मिलता है.

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रवीना टंडन ने किया बड़ा दावा

आगे रवीना टंडन ने कहा, हम लोगों के पास हंसाने वाले सीन्स थोड़े कम होते हैं. आज के समय में अदाकाराएं टैलेंटेड हैं. हालांकि अदाकाराओं को केवल ग्लैमर के लिए रखा जाता है, हसीनाओं के रोल अब सीमित हो चुके हैं. हमें ऐसे राइटर्स की जरूरत है जो कि अदाकाराओं को भी कॉमेडी करवा सके. उनके लिए मजेदार किरदार लिख सके. वो ये न सोचे कि इस हसीना को बस परफेक्ट दिखाना है.मिस्टर इंडिया, चालबाज जैसी फिल्मों में काम करके श्रीदेव और हेमा मालिनी ने साबित किया कि वो किसी भी किरदार को निभा सकती हैं. दोनों फिल्मों में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिली थी. ये बयान देकर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की इस हसीना ने बवाल मचा दिया है.

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रवीना टंडन ने जब किया कॉमेडी फिल्मों पर राज

एक समय था जब अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ मिलकर रवीना टंडन नेखूब कॉमेडी की है. साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में काम करके अपने हुनर को साबित किया है. हालांकि शादी के बाद रवीना टंडन ने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी. उसके बाद भी रवीना टंडन का बॉलीवुड को लेकर लव कम नहीं हुआ. यही वजह है जो रवीना टंडन अपने एक्स अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए राजी हो गईं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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