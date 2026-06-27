Welcome To The Jungle: 'वो आज भी...' 20 साल बाद अक्षय कुमार संग काम करने पर रवीना टंडन ने तोड़ी चुप्पी, फैंस के बीच मचा कोहराम

Welcome To The Jungle Raveena Tondon reacts on working with Akshay Kumar: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के रिलीज होते ही रवीना टंडन ने चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने बताया है कि 20 साल बाद अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा.

20 साल बाद अक्षय कुमार संग काम करने पर रवीना टंडन ने तोड़ी चुप्पी

Raveena Tandon reacts on working with Akshay Kumar in Welcome To The Jungle: 20 साल बाद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है. 20 साल पहले अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप हो गया था. जिसके बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने कभी भी एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा, अलग होने के 20 साल बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ काम करने की फिर से गुस्ताखी की है. अक्षय कुमार और रवीना टंडन इस समय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) में नजर आ रहे हैं, अहमद खान की इस फिल्म में काम करके अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने बवाल मचा दिया है. लोगों के जहन में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की पुरानी लव स्टोरी फिर से ताजा हो गई है. इसी बीच अक्षय कुमार को लेकर रवीना टंडन ने चुप्पी तोड़ दी है. रवीना टंडन ने बताया है कि सालों बाद अक्षय कुमार के साथ काम करके उनको कैसा लग रहा है.

अक्षय कुमार को लेकर रवीना टंडन ने तोड़ी चुप्पी

अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए रवीना टंडन ने कहा, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में सालों बाद अक्षय कुमार के साथ काम करके मजा आया. सालों के बीत जाने के बाद भी वो नहीं बदले हैं. वो आज भी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं. वो अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वो स्क्रीन तक पर नजर आता है. वो सक्सेज डिजर्व करते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती है. उनका मुकाबला कर पाना इतना भी आसान नहीं है. वो सच में बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं. उस जमाने में पूरे सेट पर उनके जैसा डेडीकेटेड इंसान नहीं होता था.

रवीना टंडन को आज भी याद है अपना एक्स?

ये बयान देकर रवीना टंडन ने बवाल मचा दिया है. लोग दावा करने लगे हैं कि अलग होने के बाद भी रवीना टंडन अक्षय कुमार को भुला नहीं पाई हैं. आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ में सफलता का स्वाद चखा था. अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ में मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दावा, कीमत दे आर बैक, बारूद और दावा जैसी फिल्मों में काम किया है. हालांकि इस दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन की डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. जिसके बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप हो गया. सालों एक दूसरे को नजरअंदाज करने के बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन फिर साथ आ गए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…