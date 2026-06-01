Welcome To The Jungle: 'ऊंचा लंबा कद' के नए वर्जन में अक्षय ने दिशा संग लगाए ठमुके, लोग बोले- 'मिस यू कटरीना'

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) लगातार चर्चा में बनी हुई है. 26 जून को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म का नया गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' (Ucha Lamba Kad Forever) रिलीज कर दिया गया है. गाने में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी (Disha Patani) ने जमकर ठुमके लगाए हैं. ये गाना पसंद किया जा रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की है. दरअसल, ये गाना अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम' के सॉन्ग 'ऊंचा लंबा कद' का नया वर्जन है. इस गाने में अक्षय कुमार के साथ कटरीना कैफ ने डांस किया था. इस तरह से लोग कटरीना कैफ को याद कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा बेहतर बता रहे हैं.
साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के एक के बाद एक गाने रिलीज हो रहे हैं. अब मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की जबरदस्त केमिस्ट्री से लेकर डांस स्टेप्स तक सबकुछ पसंद किया जा रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस गाने को पहले वाले गाना जितना अच्छा नहीं बताया है. बताते चलें कि साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम' में गाना 'ऊंचा लंबा कद' था और इसमें वह एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ नजर आए थे. इस तरह से लोगों ने कहा है, 'मिस यू कटरीना'. वहीं, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के आखिर में अक्षय कुमार भी 'वी मिस यू कटरीना' कहते हैं.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नाडिंस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अहमद खान के पास थी. बताते चलें कि ये फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है. इससे पहले साल 2007 में 'वेलकम' और साल 2015 में 'वेलकम बैक' बड़े पर्दे पर आई थी. अब फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.