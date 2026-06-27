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'तुम होते कौन हो...' रणवीर सिंह को बैन करने वालों को दिखाई सुनील शेट्टी ने औकात, कह दी इतनी बड़ी बात

Suniel Shetty Defends Ranveer Singh: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के रिलीज होते ही सुनील शेट्टी रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतर आए हैं. हाल ही में अन्न ने उन लोगों की क्लास लगाई है जो कि रणवीर सिंह पर बैन लगाने की बात कर रहे थे.

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By: Shivani Duksh | Published: June 27, 2026 11:20 AM IST
'तुम होते कौन हो...' रणवीर सिंह को बैन करने वालों को दिखाई सुनील शेट्टी ने औकात, कह दी इतनी बड़ी बात

'तुम होते कौन हो...' रणवीर सिंह को बैन करने वालों को दिखाई सुनील शेट्टी ने औकात, कह दी इतनी बड़ी बात

Suniel Shetty Defends Ranveer Singh: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने रिलीज होते ही बवाल मचा दिया है. लोग फिल्म की कॉमेडी को खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म के सितारे भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को जमकर प्रमोट कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को हिट बनाने के लिए 32 सितारों को कास्ट किया गया है. यही वजह है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के हर फ्रेम में कोई न कोई बड़ा सितारा नजर आ रहा है. इसी बीच फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' स्टार सुनील शेट्टी ने एक बयान देकर हंगामा मचा दिया है. हाल ही में सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के बैन को लेकर अपनी राय रखी है, इस दौरान सुनील शेट्टी ने दावा किया है कि कोई भी ऐसे किसी को बैन नहीं कर सकता. Times Now से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, 'कोई भी एक एक्टर को बैन नहीं कर सकता. कोई भी आर्ट को बैन नहीं कर सकता. किसी को हक नहीं है किसी पर बैन लगाने का… सुप्रीम कोर्ट एक मिनट में ऐसे लोगों को सबक सिखा देगा.'

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फरहान खान और रणवीर सिंह से सुनील शेट्टी ने कही ये बात

इस दौरान फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' स्टार सुनील शेट्टी फरहान खान और रणवीर सिंह दोनों की ही तारीफ करते नजर आए. सुनील शेट्टी ने दोनों के बारे में बात करते हुए कहा, 'दोनों समझदार हैं. उनको पता है कि साथ काम कैसे करना है. अगर दोनों साथ बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा. रणवीर सिंह वो बच्चा है जिसने इंडस्ट्री को साढ़े तीन हजार रुपए का रिवेन्यू दिया है. कोई भला उसे कैसे बैन कर सकता है. अगर आप किसी ऐसे शख्स को बैन कर रहे हैं जिसे जनता देखना चाहती है, आप क्या साबित कर पाएंगे.'

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सुनील शेट्टी के बयान ने मचाया हंगामा

रणवीर सिंह को सपोर्ट करके सुनील शेट्टी ने हंगामा मचा दिया है. रणवीर सिंह के फैंस लगातार सुनील शेट्टी की तारीफ कर रहे हैं. सुनील शेट्टी उन गिनेचुने सितारों में से एक हैं जो कि रणवीर सिंह के बैन के बारे में खुलकर बात करते नजर आए. पूरे बॉलीवुड ने तो रणवीर सिंह के बारे में धुरंधर के समय से ही बात करना बंद कर दी थी. रामगोपाल वर्मा ने दावा किया था कि बॉलीवुड के लोग रणवीर सिंह की कामयाबी से जल रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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