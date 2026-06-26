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Welcome To The Jungle X Review: Akshay Kymar की फिल्म में किसने छेड़ी महाभारत? थिएटर्स में मचा कोहराम

Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है. चलिए जानते हैं कि लोग इस फिल्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 26, 2026 10:46 AM IST
Welcome To The Jungle X Review: Akshay Kymar की फिल्म में किसने छेड़ी महाभारत? थिएटर्स में मचा कोहराम

Welcome To The Jungle X Review: Akshay Kymar की फिल्म में किसने छेड़ी महाभारत? थिएटर्स में मचा कोहराम

Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle Review) ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. बीते दिन 'वेलकम टू द जंगल' के पेड रिव्यूज रखे गए थे. आज 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज कर दी गई है. रिलीज होते ही 'वेलकम टू द जंगल' ने गर्दा उड़ा दिया है. 'वेलकम टू द जंगल' में 32 सितारों को जगह दी गई है. हर एक सितारा फिल्म में खूब हंसा रहा है. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर 'वेलकम टू द जंगल' की खूब तारीफ हो रही है. लोग बात कर रहे हैं कि कैसे अहमद खान ने 'वेलकम टू द जंगल' में महाभारत शुरू करवा दी है. एक ट्वीट में एक यूजर ने एक फोटो शेयर की है जिसमें महाभारत के एक सीन को दिखाया गया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, अरे भाई भाई... इस तस्वीर में पुनीत इस्सर, फिरोज खान और पंकज धीर नजर आ रहे हैं. इन तीनों को साथ देखकर लोगों को बीआर चोपड़ा की महाभारत याद आ गई. इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर हो रही हैं ये बातें

एक दूसरे यूजर ने लिखा, पॉपकॉर्न लाओ, कोल्डड्रिंक लाओ, फ्रेंड्स लाओ, फैमिली लाओ.. और जल्द से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' देखने थिएटर आओ. एक और यूजर ने लिखा, भूत बंगला तो हिट थी, फिल्म देखने के बाद समझ आ रहा है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ब्लॉकबस्टर होने वाली है. एक और यूजर ने तो बाकी फिल्मों को चेतावनी दे डाली है. इस शख्स ने एक्स पर लिखा, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के बाद बाकी फिल्मों को थोड़ी दिक्कत होने वाली है. ये बात तो सब जानते हैं कि इतने सारे सितारों से लेस 'वेलकम टू द जंगल' को भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में किसने चलाया जादू?

आपको बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा और भी कई दिग्गज कलाकार हैं. जहां सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, रवीना टंडन और जैकी श्रॉफ ने अपना जादू सब पर चलाया है. वहीं परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी ने अपनी कॉमेडी से फिल्म में जान डाल दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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