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क्या है 'एंटी-एजिंग' का असली मतलब? एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस Exclusive

बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने हाल ही में एंट्री-एजिंग को लेकर अपना बयान दिया है. एक्ट्रेस ने असली सुंदरता और इसे देखने के अलग तरीकों को लेकर अपनी अलग राय दी है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 8:53 PM IST

क्या है 'एंटी-एजिंग' का असली मतलब? एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस Exclusive
anu aggrawal

आज के समय में हर कोई खूबसूरत और हसीन लगना चाहता है. इसके लिए महिलाएं कई नुस्खे भी अपनाती हैं. इस बारे में मशहूर एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने फैंस के सामने अपने नुस्खे को भी बताया है. वहीं एक्ट्रेस ने एंटी एजिंग के बारे में भी बात की है. आइए जानते हैं. एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि एंटी-एजिंग का असली मतलब क्या है? इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि एंटी-एजिंग को अक्सर लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता से जोड़ते हैं, लेकिन एक्ट्रेस के अनुसार कोई खास एंटी-एजिंग मंत्र नहीं होता है. असली बात शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की है. जब इंसान की सोच और दिनचर्या एक तरीके से चलती है, तब उसका असर चेहरे पर साफ दिखता है. यही उम्र के असर को कंट्रोल करने में मदद करता है. एक्ट्रेस का मानना है कि अगर भीतर शांति नहीं है, तो बाहरी सुंदरता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है. इसलिए एंटी-एजिंग का मतलब क्रीम या इलाज नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता है.

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एक्ट्रेस ने क्या बदला?

जब एक्ट्रेस से उनके करियर की शुरुआत और अचानक मिली पहचान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि फेम ने उन्हें नहीं बदला बल्कि लोगों की नजर बदल गई. उन्होंने बताया कि स्टार बनने के बाद आसपास का माहौल बदल जाता है, लेकिन असली चुनौती खुद को वही बनाए रखने की होती है. उनके लिए यह अनुभव सीखने जैसा था. उन्होंने समझा कि पहचान हमेशा बाहर से मिलती है, लेकिन स्थिरता भीतर से आती है. अगर अंदर मजबूती नहीं हो, तो बाहरी सफलता ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं होती है.

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एक्ट्रेस ने सुंदरता की बदलती परिभाषा

एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए बताया कि पहले सुंदरता को लेकर उनकी सोच अलग थी. कॉलेज के समय जब किसी ने उन्हें सुंदर कहा, तो वह खुद को अंदर से सुंदर मानती थीं. लेकिन समय के साथ उनकी समझ बदली. जब वह एक ब्यूटी आइकन के रूप में जानी जाने लगीं, तब उन्होंने महसूस किया कि सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती. यह व्यक्ति की ऊर्जा और उसके व्यवहार में झलकती है. अगर मन शांत और व्यवस्थित है, तो वह चेहरे और हावभाव में भी दिखता है.

एक्ट्रेस की डेली लाइफ

एक्ट्रेस की दिनचर्या काफी आसान लेकिन अनुशासित है. वह रोज सुबह लगभग 4:35 बजे उठती हैं और पिछले दो दशकों से इस नियम का पालन कर रही हैं. सुबह का समय वह शांति में बिताती हैं और ज्यादा बोलने से बचती हैं ताकि अपनी ऊर्जा को बचा सकें. इसके बाद वह श्वास पर ध्यान और योग अभ्यास करती हैं. उनका मानना है कि हर बार बोलने से ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए मौन भी जरूरी है. खाने के मामले में वह हल्का और संतुलित भोजन करती हैं. मौसम और शरीर की जरूरत के अनुसार खान-पान बदलती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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