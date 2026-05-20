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आधी रात Salman Khan के साथ क्या हुआ? तड़के 3 बजे एक्टर ने दी चेतावनी, कहा- '60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला'

Salman Khan इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने तड़के 3 बजे कुछ पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्हें चेतावनी देते हुए देखा गया. ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि, आखिर एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि, उन्हें आधी रात में ऐसे पोस्ट करने पड़े.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 20, 2026 12:37 PM IST
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सलमान खान का वार्निंग पोस्ट वायरल

Salman Khan Warning Post Viral: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपन पर्सनल लाइफ को लेकर भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वैसे तो एक्टर सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार कोई न कोई पोस्ट कर रहे हैं, जो सुर्खियों में बना हुआ है. इसी बीच अब भाईजान का ऐसा पोस्ट (Salman Khan Post) सामने आया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. 20 मई 2026 के तड़के 3 बजे बॉलीवुड के सुल्तान ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे पोस्ट किए और कहा कि, '60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला....'

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Salman Khan के साथ क्या हुआ?

दरअसल, बीती रात यानी 19 मई 2026, मंगलवार रात करीब पौने 11 बजे सलमान खान (Salman Khan Viral Video) को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया. वहीं जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर एक्टर को पैपराजी ने देखा वो उनकी फोटोज और वीडियोज लेने लगे, जिसे देखकर भाईजान का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरेआम पैप्स की लताड़ लगा दी. वहीं अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पैपराजी को खुली चेतावनी दी है.

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Salman Khan ने पैपराजी को दी चेतावनी

सलमान खान (Salman Khan Warning Post) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक अपनी फोटो के साथ चार पोस्ट शेयर किए, जिसके कैप्शन में उन्होंने अपनी बात रखते हुए पैपराजी को कड़ी चेतावनी दी है. पहले पोस्ट में एक्टर ने लिखा, 'अगर मुझे अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला दिखा, जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो. वही प्रेस, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिनसे मैंने बातचीत की, जिनका मैंने ख्याल रखा और यह देका कि वह भी अपनी रोजी-रोटी कमा सके.'

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दूसरे पोस्ट में उन्होंने मुस्कुराते हुए फोटो शेयर की और लिखा, 'लेकिन अगर वे मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं, तो चुप रहो आनंद मत लो. भाई भाई मातृभूमि पिक्चर की मां की आँख, पिक्चर जरुरी है या जिंदगी.'

तीसरी पोस्ट में एक्टर ने स्माइल वाली फोटो शेयर की और लिखा, 'ऐसे मैं 100 जला दूंगा. भाई के एक भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ. बस ट्राई कर लेना...जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा?.'

सलमान खान ने चौथे और आखिरी पोस्ट में लिखा, '60 साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना नहीं भूला हूं ये याद रख लेना, जेल में डालोगे हा हा...'

आपको बता दें कि, एक्टर का ये पोस्ट उस वक्त सामने आया है, जब बीती रात उन्हें अस्पताल के बाहर पैपराजी पर भड़कते हुए देखा गया था. हालांकि, एक्टर का इस तरह रिएक्ट करना लाजमी है और उनके इस पोस्ट पर फैंस भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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