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Cannes 2026 में बीच सड़क ऐसा क्या हुआ कि चिढ़ गईं आलिया भट्ट, कहा- हो गया अभी? Video हुआ Viral

Cannes 2026 से आलिया भट्ट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बीच रोड़ भड़कती नजर आ रही हैं. आखिर विदेशी सड़क पर एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ?

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By: Sadhna Mishra | Published: May 13, 2026 6:22 PM IST
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कान्स की सड़कों पर आलिया भट्ट के साथ क्या हुआ?

Alia Bhatt Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में (Cannes 2026) भारत का नाम रोशन कर रही हैं. 12 मई 2026 से शुरू हुए फैशन और ग्लैमर के इस मेले में वो लगातार अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनीं हुई हैं. कान्स 2026 के दूसरे दिन एक्ट्रेस का तीसरा लुक सामने आया है, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल (Alia Bhatt Viral Video) हो रहा है, जिसमें वो फ्रेंच रिवेरा के बीच सड़क पर गुस्से से लाल होती नजर आ रही हैं.

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कान्स की सड़कों पर आलिया के साथ क्या हुआ?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया भट्ट काफी चिड़चिड़ी और परेशान नजर आ रही हैं. दरअसल, हुआ ये कि कान्स की सड़कों पर टहलते समय अचानक फैंस और फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, लोग सेल्फी और फोटो के लिए उनके इतने करीब आ गए कि उनका रास्ता ही ब्लॉक हो गया. शुरुआत में तो आलिया रुकीं और मुस्कुराते हुए फैंस के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन जब भीड़ बढ़ती ही गई और लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तो आलिया के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा 'हो गया अभी?'

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'यह अच्छी बात नहीं है'

वहीं वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि, आलिया (Alia Bhatt Cannes 2026 Viral Video) को परेशान होता देख तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीच-बचाव किया और आलिया को उनकी कार तक पहुंचाया. जैसे ही वह कार में बैठीं कैमरे के पीछे से किसी को यह कहते हुए सुना गया कि, 'यह अच्छी बात नहीं है.'

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चर्चा में रहा Alia Bhatt का फैशन

हालांकि, इस घटना के बावजूद कान्स 2026 में आलिया के फैशन का जलवा बरकरार है. दूसरे दिन उन्होंने 'भारत पवेलियन' के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी ड्रेस से सबका दिल जीत लिया. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने हाथी दांत के रंग (Ivory) क एक 'साड़ी-गाउन' पहना था. यह ड्रेस भारतीय साड़ी और मॉडर्न गाउन का एक अनोखा मेल था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. सिल्क के इस गाउन में फिटेड कॉर्सेट डिजाइन था, जो इस साल कान्स में आलिया का सिग्नेचर स्टाइल बन गया है.

क्या हैं आलिया भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स?

वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो वो जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी, जो इसी साल जुलाई में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा उनकी पाइप लाइन में 'लव एंड वॉर' भी है, जो जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी लीड रोल में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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