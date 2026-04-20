क्या होती है 'अप्रूवर' की अर्जी, सुकेश चंद्रशेखर केस में जैकलीन फर्नांडिस के इस कदम से खत्म हो जाएगी एक्ट्रेस की मुश्किल?

Jacqueline Fernandes ने हाल ही 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'अप्रूवर' की अर्जी डाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्या होता है और क्या इससे एक्ट्रेस की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी?

What is Approver Application?: महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) का 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का हाई-प्रोफाइल केस जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes) का नाम भी जुड़ा हुआ है एक बार फिर से चर्चा में है. लंबे समय से चले आ रहे इस केस में 17 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस ने कोर्ट के सामने 'अप्रूवर' (Approver) यानी 'सरकारी गवाह' बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद इसका फैसला कोर्ट ने ED पर छोड़ते हुए कहा था कि, ED इसकी जांच करे कि जैकलीन फर्नांडिस 'अप्रूवर' बनने के योग्य हैं की नहीं? तभी उनकी अर्जी को मंजूरी मिलेगी. ऐस में आइए जानते हैं कि, 'अप्रूवर' क्या होता है और क्या इससे इस केस में एक्ट्रेस की मुश्किलें कम होंगी?

क्या होती है 'अप्रूवर' की अर्जी?

सबसे पहले हम जानते हैं कि, 'अप्रूवर' क्या होता है? (What is Approver application?) बता दें कि, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Indian Criminal Justice System) में 'अप्रूवर' या 'सरकारी गवाह' बनने की अर्जी वो कानूनी आवेदन (Legal Application) है, जिसके जरिए अपराध में शामिल कोई सह-आरोपी (Co-Accused) अदालत में सच बताने और बाकी के आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के बदले में थोड़ी बहुत या पूरी माफी मांगता है और ये प्रोसेस CrPC की धारा 306/307 (अब BNSS) के तहत अपनाई जाती है. जिसक मेन उद्देश्य मुख्य अपराधीको सजा दिलाने के लिए और क्राइम के अंदर या इसके पीछे छुपे रहस्यों का पता लगाना होता है.

'अप्रूवर' बनने के लिए माननी होती हैं ये शर्ते

हालांकि, किसी भी केस या अपराध में 'अप्रूवर' बनने के लिए अपराधी को पूरे अपराध की पूरी सच्ची डिटेल देनी होती है और ये स्वैच्छिक होना चाहिए. यानी वो अपनी इच्छा से ये सारी जानकारी दे रहा हो. अगर किसी अपराधी का 'सरकारी गवाह' बनने की अर्जी को कोर्ट स्वीकार कर लेती है, तो उस व्यक्ति या अपराधी को गवाही देने के बाद थोड़ी बहुत या कई मामलों में पूरी तरह से माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर 'अप्रूवर' कोर्ट में झूठ बोलता है , तो उसकी माफी रद्द की जा सकती है.

जैकलीन ने क्यों लिया 'अप्रूवर' बनने का फैसला?

पिछले काफी समय से चल रहे इस मामले में अब जैकलीन फर्नांडिस ने 'सरकारी गवाह' बनने का फैसला लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बता दें कि, ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था, जिसके मुताबिक एक्ट्रेस पर सुकेश के अपराधी होने की जानकारी होने के बावजूद उससे महंगे गिफ्ट्स लेने का आरोप है. ऐसे में एक्ट्रेस के बाद बस दो ही रास्ते बचे थे.

पहला- अपराधी बनकर सालों तक कोर्ट में केस लड़ने और सजा के डर में जीना.

अपराधी बनकर सालों तक कोर्ट में केस लड़ने और सजा के डर में जीना. दूसरा- सुकेश चंद्रशेकर के खिलाफ ठोस सबूत देकर खुद को बेगुनाह या कम दोषी साबित करने की कोशिश.

ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस ने दूसरा रास्त चुना और 17 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई में 'अप्रूवर' बनने की इच्छा जाहिर की. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि, क्या महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'सरकारी गवाह' बनने पर एक्ट्रेस की मुश्किलें खत्म होंगी?

क्या 'अप्रूवर' बनने से खत्म होगी जैकलीन की मुश्किलें?

दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट अगर जैकलीन फर्नांडिस की 'अप्रूवर' बनने की अर्जी को स्वीकार कर लेती हैं, तो ऐसे में एक्ट्रेस की गिरफ्तारी का डर खत्म हो सकता है और उन्हें सजा से माफी मिल सकती है. क्योंकि, ऐसा होने पर वो अपराधी की बजाय मेन बिटनेस बन जाएंगी.

सुकेश चंद्रशेखर पर क्या असर होगा?

वहीं जैकलीन फर्नांडिस के इस फैसलो के असर को सुकेश चंद्रशेखर से जोड़कर देखा जाए, तो एक्ट्रेस के बयान के बाद महाठग का बचना नामुमकिन हो सकता है. क्योंकि जैकलीन की गवाही 'प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन' को मजबूती देगी. मालूम हो कि, सुकेश पहले से ही जैकलीन को लेकर कई दावे करता रहा है, ऐसे में जैकलीन का यह कदम उसे कानूनी तौर पर पूरी तरह से घेर लेगा.

कब होगी केस की अगली सुनवाई?

हालांकि, अब सब की निगाहें ED के फैसले पर टिकी की आखिर ED जैकलीन फर्नांडिस की अर्जी को लेकर क्या फैसला लेती है क्या वो एक्ट्रेस को 'सरकारी गवाह' बनने की परमिशन देगी या नहीं... फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ED को जवाब देने का सम दिया और अगली सुनवाई 8 मई को होगी. ऐसे में अब ये तारीख ये तय करेगी कि, क्या जैकलीन इस दलदल से बाहर निकल पाएंगी या कानूनी पेचीदगियां उन्हें और उलझाएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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