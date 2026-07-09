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10 साल का समुद्र सफर, जादुई जलपरियां और..., क्या है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म The Odyssey की कहानी? जानें क्या है खास

The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म 'The Odyssey' (2026) की कहानी और स्टारकास्ट की पूरी डिटेल सामने आ चुकी है. तो चलिए आपको बताते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या खास है, जो हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 9, 2026 8:10 PM IST
10 साल का समुद्र सफर, जादुई जलपरियां और..., क्या है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म The Odyssey की कहानी? जानें क्या है खास

क्या है Odyssey की कहानी?

What is Odyssey story?: क्या आप भी 'द डार्क नाइट' ट्रिलजी, 'इंसेप्शन', 'इंटरस्टेलर' और 'ओपेनहाइमर' जैसी फिल्मों से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीतने वाले ब्रिटिश-अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के दीवाने हैं? अगर हां...तो पॉपकॉर्न तैयार रखिए क्योंकि नोलन इस बार आपको स्पेस या टाइम ट्रावल पर नहीं बल्कि, सीधे यूनान के जादुई और खतरनाक सफर पर ले जाने वाले हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'The Odyssey' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ये एक ऐसी हॉलीवुड एपिक फैंटेसी-एक्शन फिल्म होने वाली है, जो सिनेमा का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल देगी. यह फिल्म प्राचीन ग्रीक पोएट होमर की मशहूर कहानी 'ओडिसी' पर आधारित है और 17 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है. आइए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है और इसकी कहानी क्या है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

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कौन है Odyssey का लीड एक्टर?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि, इस एपिक फैंटेसी-एक्शन मूवी 'ओडीसियस' में मुख्य किरदार यानी इथाका के पराक्रमी ग्रीक राजा 'ओडीसियस' (Odyssey) का रोल हॉलीवुड के सुपरस्टार मैट डेमन (Matt Damon) निभा रहे हैं. नोलन की फिल्मों में मैट डेमन का होना ही अपने आप में गारंटी है कि कुछ धमाकेदार देखने को मिलने वाला है.

क्या है फिल्म की कहानी?

वहीं बात करें 'द ओडिसी' (Odyssey Story) की कहानी की तो ये ट्रोजन युद्ध को जीतने के बाद राजा ओडीसियस की अपने घर लौटने की एक बेहद खतरनाक और रोमांचक जर्नी है. जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन राजा को अपने घर और अपनी प्यारी पत्नी पेनेलोप के पास पहुंचने में पूरे 10 साल लग जाते हैं! क्योंकि, वो समुद्र के रास्ते से वापसी कर रहे थे और इस लंबी समुद्री यात्रा में उनका सामना किसी आम दुश्मनों से नहीं, बल्कि माइथोलॉजिकल और जादुई ताकतों से होता है. रास्ते में उन्हें, एक आंख वाले विशाल और खूंखार राक्षस, अपनी जादुई और सम्मोहक आवाज से इंसानों को फंसाने वाली जलपरियां, पलक झपकते ही इंसान को जानवर बना देने वाली जादू-टोने की शक्तिशाली देवी मिलती हैं.

एक तरफ जहां 'ओडीसियस' समुद्र की लहरों और इन राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सूने महल पर कुछ लालची लोग कब्जा करने और उनकी पत्नी और सिंहासन को हथियाने की साजिश रच रहे होते हैं. इस कहानी को पर्दे देखना वाकई काफी एक्साइटिंग और मजेदार होने वाला है.

Odyssey में दिखेगी सितारों की फौज

अगर बात करें Odyssey के स्टारकास्ट की तो क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में हॉलीवुड के एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं. मैट डेमन (लीड एक्टर), टॉम हॉलैंड (ओडीसियस का जांबाज बेटा), ऐनी हैथवे (ओडीसियस की वफादार पत्नी), जेंडाया (युद्ध और समझदारी की देवी), रॉबर्ट पैटिन्सन (महल पर नजर गड़ाए बैठा मुख्य विलेन), चार्लीज थेरॉन (रहस्यमयी और ताकतवर देवी), लुपिता न्योंगो (हेलेन ऑफ ट्रॉय), हिमेश पटेल (ओडीसियस का खास दोस्त) समेत तमाम सितारे इस मूवी में नजर आएंगे.

क्या है Odyssey Movie की खासियत?

इस मूवी की सबसे अनोखी बात यह है कि, नोलन ने पुरानी पौराणिक कथा को बेहद रियलिस्टिक अंदाज में पेश किया है. विजुअल्स को इतना ग्रैंड बनाने के लिए नोलन ने इस पूरी फिल्म को IMAX कैमरों से शूट किया है. सिनेमा के इतिहास में 'The Odyssey' पहली ऐसी फिल्म है जिसे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आईमैक्स तकनीक से फिल्माया गया है. यानी जब आप इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप खुद Odyssey के साथ उस जादुई जहाज पर सवार हैं. क्या आप Odyssey की कहानी के बारे में जानने के बाद इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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