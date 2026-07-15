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शहनाज और राघव के रिश्ते का क्या है सच? डेटिंग के सवाल पर पहली बार एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

राघव जुयाल संग अफेयर की खबरों के बीच शहनाज गिल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस रिश्ते के बारे में बताया और राघव के नए प्रोजेक्ट को जमकर सपोर्ट किया.

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By: Shreya Pandey | Published: July 15, 2026 12:18 PM IST
शहनाज और राघव के रिश्ते का क्या है सच? डेटिंग के सवाल पर पहली बार एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

शहनाज और राघव के रिश्ते का क्या है सच?

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'पंजाब की कैटरीना' यानी शहनाज गिल और डांसिंग स्टार राघव जुयाल की जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. दोनों की साथ में घूमते हुए तस्वीरें, राघव के बर्थडे पर शहनाज की मौजूदगी और भीड़भाड़ में राघव का शहनाज को प्रोटेक्ट करना. इन सबने फैंस के बीच डेटिंग की अफवाहों को खूब हवा दी है. काफी समय से लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इनके बीच क्या चल रहा है. अब आखिरकार शहनाज गिल ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन उनके जवाब ने फैंस की उत्सुकता को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है.

राघव संग कैसा है रिश्ता?

अपनी आने वाली फिल्म 'इश्कनामा' के सिलसिले में दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब शहनाज गिल से राघव जुयाल संग उनके रिश्ते को लेकर सीधा सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से इसका रुख मोड़ दिया. शहनाज ने अपनी पर्सनल लाइफ पर साफ शब्दों में सीमा तय करते हुए कहा, 'प्लीज, मुझसे कोई भी पर्सनल सवाल मत पूछिए' हालांकि उन्होंने राघव के साथ रिश्ते को लेकर न तो खुलकर हां कहा और न ही सीधे तौर पर इन अफवाहों को खारिज किया, जिससे यह सस्पेंस और गहरा हो गया कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं या कहानी कुछ और है.

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राघव के प्रोजेक्ट को किया सपोर्ट

भले ही शहनाज ने प्यार के इन दावों पर खुलकर मुहर न लगाई हो, लेकिन इंटरव्यू में राघव के प्रति उनकी फिक्र और लगाव साफ नजर आया. उन्होंने बेहद शालीनता से निजी जिंदगी के सवाल को किनारे करते हुए पूरा फोकस राघव के करियर और उनकी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' पर डाल दिया. राघव को अपना बहुत करीबी दोस्त बताते हुए शहनाज ने कहा, 'मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' रिलीज होने वाली है. आप सब प्लीज उसे सपोर्ट करें. वह मेरा बेहतरीन दोस्त है और उसका इस फिल्म में कामयाब होना बेहद जरूरी है.

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शहनाज ने फिल्म इंडस्ट्री में राघव के संघर्ष और उनकी मेहनत की भी जमकर सराहना की. उन्होंने फैंस से सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राघव आज जिस मुकाम पर हैं, वह सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा है. शहनाज के इस अंदाज को देखकर कई फैंस का मानना है कि उन्होंने पर्सनल लाइफ पर बात करने से बचते हुए बहुत ही होशियारी से अपने खास दोस्त का प्रमोशन कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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