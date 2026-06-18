Cocktail 2: क्या सैफ-दीपिका और डायना का क्रेज दोबारा पैदा कर पाएंगे शाहिद कपूर? 'कॉकटेल 2' में फैंस को खलेगी इन खास चीजों की कमी

Cocktail 2: होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. ये मूवी साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप, दोस्ती और अनकंडीशनल लव की एक पूरी वाइब थी. वहीं अब जब 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों की दहलीज पर खड़ी है, तो सिनेमा लवर्स के जेहन में एक सबसे बड़ा सवाल कौंध रहा है कि, क्या नया पार्ट उस कल्ट क्लासिक वाले जादू को दोबारा दोहरा पाएगा? और इस सीक्वल में आखिर ऐसा क्या मिसिंग होने वाला है, जिसने ओरिजिनल फिल्म को हर दिल अजीज बना दिया था? तो चलिए आपको बताते हैं 'कॉकटेल 2' में वो कौन सी खास चीजें गायब रहने वाली हैं, जो पहले सीजन की जान थी.
जिन लोगों ने 'कॉकटेल' (Cocktail) नहीं देखी है उन्हें बता दें कि, फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. गौतम कपूर (सैफ अली खान), मीरा गुप्ता (डायना पेंटी) और वेरोनिका डी'कोस्टा (दीपिका पादुकोण) के बीच की दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और भावनात्मक उलझनों को जिस तरह दिखाया गया था, वही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत और जान थी.
'कॉकटेल' (Cocktail) में दीपिका पादुकोण का वेरोनिका वाला किरदार आज भी लोगों के पसंदीदा किरदारों में गिना जाता है. बेफिक्र, बिंदास और अंदर से बेहद इमोशनल वेरोनिका ने फिल्म को एक अलग पहचान दी थी. 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2 Story) में नई कहानी और नए किरदार होंगे, इसलिए उस तरह का कनेक्शन दोबारा बनाना आसान नहीं होगा. ऐसे में हो सकता है कि, दर्शक वेरोनिका वाला किरदार मिस करें.
सीक्वल में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की नई स्टारकास्ट नजर आएगी. लेकिन दर्शक पहले वाली फिल्म के किरदारों के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते थे, वह इस बार देखने को नहीं मिलेगा.
पहली फिल्म के गाने जैसे 'तुम ही हो बंधु', 'दारू देसी' और 'सेकंड हैंड जवानी' आज भी पार्टियों की प्लेलिस्ट में शामिल रहते हैं. अगर सीक्वल के गाने उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, तो दर्शकों को कुछ कमी जरूर महसूस हो सकती है.
हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 'कॉकटेल 2' कमजोर फिल्म होगी. नई स्टारकास्ट, नया रोमांस और नई कहानी इसे अलग पहचान दे सकती हैं. लेकिन पहली फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसके यादगार किरदार, दोस्ती और भावनात्मक गहराई थी जिसकी तुलना दर्शक लगातार करते रहेंगे.
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर ये मूवी सिनेमाघरों से बस 1 दिन दूर है. बता दें कि, 'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. ऐसे में कौन-कौन इस मूवी के लिए एक्साइटेड है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…