Border 2 में दिखाई गई 1971 के युद्ध की कौन सी कहानी, क्यों बॉलीवुड के लिए खास है भारत पाकिस्तान के ये जंग? जानें वजह

बॉर्डर 2 रिलीज़ हो गई है. इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान की जंग को दिखाया जाएगा लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि फिल्मों के लिए मेकर्स की पहली पसंद 1971 कि जंग क्यों है. इस घटना को फिल्मों में क्यों इतना दिखाया जाता है

Border 2: सन्नी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 थियेटर में फाइनली रिलीज़ हो गई है. बॉर्डर 2 का पहला पार्ट साल 1997 में रिलीज़ हुआ था, जिसमें सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जैसे शानदार कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म फिल्म ने लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई गई थी, जो 1971 कि जंग का हिस्सा है और अब बॉर्डर 2 में 1971 कि लड़ाई में आगे आई थल, वायु और जल सेना को साथ दिखाया जाएगा लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बॉलीवुड के लिए 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों खास है? क्यों इस मुद्दे पर कई फिल्में बनी हैं और कई फिल्मों में इस युद्ध की थोड़ी बहुत झलक दिखाई गई है. आइए आपको इसकी 5 वजह बताते हैं.

दर्शकों का फेवरेट है भारत पाकिस्तान का टॉपिक

भारत और पाकिस्तान का मुद्दा दर्शकों का फेवरेट टॉपिक पहै. दोनों देश के बीच मन मुटाव रहते हैं और इंडिया के लोग पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. इस वजह से 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान की कहानी हर किसी का ध्यान खींच लेती है.

फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचती है जवानों की वार गाथा

जवानों की कहानी दर्शकों को जोश से भर देती है और 1971 में भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर नया बांग्लादेश बनवाया था. ये वीर गाथा फिल्म की कहानी को भी काफी अच्छे लेवल पर लेकर जाती है और इसी वजह से मेकर्स का ध्यान 1971 कि जंग पर हमेशा होता है.

छप्परफाड़ कमाई का जरिया

1971 की जंग मेकर्स के लिए बिजनेस के लिहाज से भी फायदे वाली है. इस सच्ची घटना को अगर मेकर्स पूरे जोश और जज्बे से भरी एक्टिंग और कहानी के साथ थिएटर में पेश करे तो दर्शकों का प्यार भर भरकर फिल्म को मिलता है.

सच्ची घटना दर्शकों की पहली पसंद

सच्ची घटना पर आधारित फिल्में दर्शकों की पहली पसंद होती है. अगर मेकर्स सही ढंग से कहानी को पर्दे पर उतारे तो लोग पहले ही दिन देखना पसंद करते हैं. इसी फिल्में सीधा लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

