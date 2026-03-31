कितना होगा 'धुरंधर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन? फिल्म की 13 दिनों की कमाई ने उड़ाए होश, क्या बनेगी भारत की नंबर-1 फिल्म?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने रिलीज के महज 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस के रिकाॅर्ड बदल दिए हैं. फिल्म ने न केवल अपने पहले पार्ट के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी पहले हफ्ते जैसी जोश बनाए रखती हैं. रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' ने इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर यह साबित कर दिया है कि वह रुकने वाली नहीं है. फिल्म ने महज 13 दिनों के भीतर उन मील के पत्थरों को छू लिया है, जिन्हें पार करने में बड़ी-बड़ी फिल्मों को महीनों लग जाते हैं.

हिंदी बेल्ट में 'पुष्पा 2' के राज का अंत

सैकनिल्क (Sacnilk) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 846.87 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. इस आंकड़े के साथ ही फिल्म ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन (812 करोड़) के रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है. इतना ही नहीं, फिल्म ने अपने ही पहले पार्ट 'धुरंधर' (840.20 करोड़) के लाइफटाइम घरेलू कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितनी हुई

अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, तो 'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2' को करारी शिकस्त दी है. रिलीज के 12 दिनों के भीतर जहां 'पुष्पा 2' ने दुनियाभर में 1334 करोड़ रुपये बटोरे थे, वहीं 'धुरंधर 2' ने 1392 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, भारत के कुल नेट कलेक्शन के मामले में 'पुष्पा 2' अभी भी 'धुरंधर 2' से कुछ कदम आगे है, लेकिन जिस रफ्तार से रणवीर सिंह की फिल्म बढ़ रही है, यह जल्द ही खत्म होने वाला है.

इतिहास रचने की ओर बढ़ते कदम

अब फिल्म इंडस्ट्री की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा की बिग थ्री फिल्मों का सिंहासन हिला पाएगी. इस समय वर्ल्डवाइड सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप 3 फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने 2070 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 ने 1788 करोड़ रुपये की कमाई की. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने दुनियाभर में 1742 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर 2' इन फिल्मों को देगी मात

'धुरंधर 2' ने अब तक 1392 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. जिस तरह से फिल्म को रिपीट ऑडियंस मिल रही है और स्पाई थ्रिलर का क्रेज बना हुआ है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म बहुत जल्द 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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