जब पहली बार सलमान खान से मिले अमन पंत, खास रहा मुलाकात का सिलसिला, म्यूजिक कंपोजर ने बताई ये बात Exclusive

बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के साथ काम करना हर कलाकार का सपना होता है, लेकिन उनसे पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस अक्सर सबसे यादगार होता है. मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमन पंत (Aman Pant) ने हाल ही में उस खास पल को शेयर किया है जब वे पहली बार सलमान खान से मिले थे. उनकी यह दास्तान न केवल दिलचस्प है, बल्कि यह सलमान खान के उस व्यक्तित्व को भी दर्शाती है जिससे दुनिया अक्सर अंजान रहती है.

बड़े सेलेब्स के साथ काम कर चुके हैं अमन पंत

अमन पंत ने कई बड़े ब्रांड्स और फिल्मों के लिए संगीत बनाया और कंपोज किया है. सलमान खान के अलावा अमन पंत आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ भी काम कर चुके हैं. अमन पंत ने हाल ही Bollywood Life से हुए बातचीत में कई खुलासे किए हैं. अमन ने बताया कि "अमीर भाई के साथ मैंने लवयापा फिल्म में काम किया. उसमें मुझे दो गाने कंपोज करने का मौका मिला, जिसमें मुझे बहुत मजा आया." उन्होंने आगे बताया कि "शाहरुख भाई के साथ मैंने डंकी फिल्म में काम किया, जिसमें मैंने एक गाना किया" अमन ने आगे बताते हुए कहा कि "वो फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि उसमें मुझे शाहरुख सर और राजकुमार हिरानी सर के साथ काम करने का मौका मिला." उन्होंने बताया बताया कि "मेरे जिंदगी का जो अवॉर्ड्स है Best Music Composer award at the Freepublikan Awards वो इसी फिल्म से मिला है."

सलमान खान के साथ का एक्सपीरियंस

वहीं सलमान खान से मिलने के बारे में भी उन्होंने बताया है. अमन ने बताया कि सलमान खान के साथ वो एक विज्ञापन में म्यूजिक का काम किया था. जिसे लेकर वो काफी उत्साहित और थोड़े नर्वस भी थे. अमन बताते हैं कि "सलमान भाई के साथ भी लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ था, वो एक विज्ञापन का म्यूजिक था, मुझे अब उस ब्रांड का नाम नहीं याद है." अमन ने आगे बताया कि "मुझे एक गाना बनाना था, जिसपर सलमान भाई को डांस करना था." अमन ने बताया कि "वो लोग बहुत करने की कोशिश कर रहें थे लेकिन कुछ फिगरआउट नहीं हो रहा था, सिर्फ दो दिन बाद शूट था." इसके बाद अमन ने बताया कि "उनकी टीम ने हमें फोन किया और तुरंत ही उन्होंने पसंद कर लिया और उनकी टीम को भी पसंद आया, जिसके बाद शूट हो गई." अमन पंत ने बताया कि "मेरे बचपन का सपना था सलमान खान से मिलने का और फोटो खिंचवाने का." उन्होंने आगे बताया कि "मैंने सलमान भाई से कहा कि सलमान भाई आपके साथ एक फोटो तो मैं लूंगा, जिसके बाद सलमान भाई बहुत हैप्पी थे." अमन ने बताया कि "सलमान खान ने उनसे कहा कि बहुत अच्छा म्यूजिक बनाए हो." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

