  • जब सलमान खान ने मुंह में गुलाब दबाकर कटरीना कैफ के सामने किया डांस, जानें उस रात की दिलचस्प कहानी...

Salman Khan Dance In Restaurant: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने एक बार रेस्टोरेंट में कटरीना कैफ के सामने डांस किया था. आइए जानते हैं कि ये किस्सा क्या है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 31, 2026 8:32 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर प्यार और रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो सलमान खान (Salman Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) का नाम जरूर लिया जाएगा. दोनों के बीच फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के दौरान प्यार पनपा. सलमान खान और कटरीना कैफ का रिश्ते का कुछ साल चला और फिर ब्रेकअप हो गया. दोनों की बात शादी तक नहीं पहुंच पाई. सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक नहीं की है. वहीं, कटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ कुछ साल रिश्ते में रहने के बाद शादी कर ली है. अब ये कपल एक बच्चे का माता-पिता है. इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एक बार सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच झगड़ा हो गया था. आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है.

सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच हुआ झगड़ा!

सलमान खान और कटरीना कैफ को लेकर रेडिट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ऑलिव बार एंड किचन के फाउंडर एडी सिंह ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने सलमान खान और कटरीना कैफ का एक मजेदार किस्सा बताया है. उन्होंने बताया, 'मुझे याद है कि एक रात कटरीना कैफ अपने ग्रुप के साथ आई थीं और बाहर हमारी सेंटर टेबल पर बैठ गई थीं. सलमान खान अपने दोनों भाइयों के साथ बार में ड्रिंक कर रहे थे. इस दौरान हमें एहसास हुआ कि सलमान खान और कटरीना कैफ लड़ रहे हैं.'

सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच प्यारा पल

उन्होंने आगे बताया, 'रात बढ़ रही थी और फिर सलमान खान ने मुंह में गुलाब दबाया और स्माइल पास करते हुए कटरीना कैफ की टेबल के सामने नाचने लगे. ये सच में काफी प्यारा लग रहा था. इसके बाद सलमान खान ने बाथरूम जाते हुए और फिर वापस आते हुए ऐसा ही किया. कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाता. आखिरकार कटरीना कैफ मुस्कुराने लगीं. फिर मुझे लगता है कि झगड़ा खत्म हो गया. वो फिर से एक हो गए. सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ एक बहुत ही यादगार पल था.' बताते चलें कि सलमान खान और कटरीना कैफ ने कई मूवीज में काम किया है और दोनों की जोड़ी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. दोनों ने ब्रेकअप होने के बाद कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

