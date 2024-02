When Hema Malini gets emotional: बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में तलाक का ऐलान कर फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। अदाकारा ईशा देओल ने भरत तख्तानी संग शादी के 12 साल बाद अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया है। जिसके बाद एक्ट्रेस के इस फैसले को लेकर इंडस्ट्री में खूब चर्चाएं रहीं। ईशा देओल और भरत तख्तानी के अलग होने की वजह तो फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ईशा देओल के पति भरत तख्तानी का एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर चल रहा था। जिसके बाद अदाकारा ने अपना रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया है। ये स्टार कपल 2 प्यारी बेटियों के पैरेंट्स थे। ऐसे में इनके तलाक की खबरों ने काफी बज क्रिएट किया। Also Read - भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब इस जगह रहेंगी ईशा देओल, बच्चों की ऐसे देखभाल करेगा कपल

जब हेमा मालिनी ने भरत तख्तानी को कहा था बेटा

अब इस बीच एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में अदाकारा हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें सोनी टीवी के एक सिंगिंग रियलिटी शो में अदाकारा हेमा मालिनी ने अपने दामाद को बेटा बताकर इमोशन हो गई थीं। अदाकारा ने इस वीडियो में कहा था कि वो अपनी जिंदगी में दो बेटियों के होने से बेहद खुश हैं। अदाकारा ने कहा कि उनके पतियों के रूप में उन्हें दो बेटे मिल गए। जिसे कहकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। हेमा मालिनी का ये पुराना वीडियो अब ईशा देओल और भरत तख्तानी के अलग होने की खबरों के बीच खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

शादी के 12 साल बाद अलग हो रहे हैं ईशा देओल और भरत तख्तानी

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने साल 2012 में एक दूसरे के साथ धूमधाम से शादी रचाई थी। दोनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे शाही शादियों में से एक थी। जिसमें फिल्मी दुनिया के कई सितारे पहुंचे थे। शादी के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी दो बेटियों राध्या और मिराया के पैरेंट्स बने। ईशा देओल और भरत तख्तानी की ये लव मैरिज थी। दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के दोस्त थे। फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के बीच एक्ट्रेस ने भरत तख्तानी संग शादी रचाने का फैसला कर लिया था। अब शादी के 12 साल बाद इनका रिश्ता तनाव से गुजर रहा है।