पाकिस्तान पर काल बनकर बरसी थीं बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस, कारगिल वॉर में Nawaz Sharif के उड़ा दिए थे तोते Raveena Tandon name Bomb Exploded on Pakistan during Kargil War: 90 के दशक में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) पर हर कोई फिदा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी रवीना टंडन के फैन थे। हालांकि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर रवीना टंडन काल बनकर बरसी थीं।