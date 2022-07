Sanjay Dutt was about to beat Rishi Kapoor: बॉलीवुड स्टार संजय दत्त (Sanjay Dutt) आज अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। संजू बाबा ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में दर्शकों को दी। फिल्म स्टार संजय दत्त जितना अपनी फिल्मों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। उतना ही उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। संजय दत्त के प्यार से लेकर लड़ाई-झगड़ों तक के किस्से मीडिया की खूब सुर्खियों में रहे। संजय दत्त की लव लाइफ भी काफी विवादित रही। एक्टर का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा था। फिल्म स्टार पर बनी बेस्ड फिल्म संजू में भी इस बात का खुलासा किया गया कि एक्टर ने अपनी जिंदगी में करीब 108 लड़कियों को डेट किया। मगर यहां हम संजय दत्त की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। Also Read - 'विक्रांत रोणा' हुई बड़ें पर्दे पर रिलीज, फिल्म को मिला दर्शकों से मिलाजुला रिएक्शन

दरअसल, एक वक्त ऐसा था जब नशे की हालत में संजय दत्त गुस्से में चूर फिल्म स्टार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को पिटने तक के लिए तैयार हो गए थे। इस बारे में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की ऑटो बायोग्राफी 'द खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड' में किया था। दरअसल, फिल्म स्टार संजय दत्त उस वक्त अपनी फिल्म रॉकी की एक्ट्रेस टीना मुनीम के इश्क में गिरफ्तार थे। उसी वक्त ऋषि कपूर स्टारर फिल्म कर्ज में टीना मुनीम ने एक्टर के साथ काम किया था। इस दौरान संजय दत्त को शक होने लगा था कि ऋषि कपूर एक्ट्रेस टीना मुनीम को डेट कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन गुस्से में चूर और नशे में धुत होकर संजय दत्त एक्टर ऋषि कपूर को पीटने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़े थे।

ठीक इसी वक्त रास्ते में एक्टर संजय दत्त की मुलाकात ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड नीतू सिंह से हो गई। नीतू सिंह ने संजय दत्त से उनसे पूरा मामला समझा। जिसके बाद नीतू सिंह ने बताया कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। नीतू सिंह ने संजय दत्त को विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ प्यार में हैं। इस घटना के कुछ वक्त बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी कर ली। जिसके बाद संजय दत्त की जान में जान आई। हालांकि संजय दत्त की नशे की आदत की वजह से परेशान बाद में टीना मुनीम भी उनसे अलग हो गईं।