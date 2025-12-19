ENG हिन्दी
'तुम पहले खुद को नॉर्मल करो...', जब राकेश बेदी को देखकर सारा अर्जुन हो गई थीं नर्वस, एक्ट्रेस के काम के लिए कही ये बात Exclusive

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में एक्टर राकेश बेदी और सारा अर्जुन को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी शुरू हुई है. इसी समय राकेश बेदी ने सारा अर्जुन के काम पर अपना रिव्यू दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 19, 2025 1:36 PM IST

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है. फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों के एक्टिंग तक, हर तरफ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. लेकिन इस सफलता के बीच एक विवाद ने सिर उठा लिया है, जिसने दिग्गज एक्टर राकेश बेदी को सुर्खियों में ला खड़ा किया है. फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल लगी है. जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहें हैं. वहीं दूसरी तरफ राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में सारा अर्जुन की जमकर तारीफ भी की है. एक्टर ने उनके काम का रिव्यू भी दिया. आइए जानते हैं वो विवाद क्या है और एक्टर ने इस पूरे मामले में क्या कहा है.

क्या है विवादित वायरल वीडियो

पूरा मामला फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से शुरू हुआ. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राकेश बेदी और एक्ट्रेस सारा अर्जुन एक-दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सारा, राकेश बेदी को हेलो बोलती हैं और इसी दौरान राकेश बेदी को सारा के कंधे की तरफ झुकते हुए देखा गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि एक्टर ने सारा को गलत तरीके से छुआ या किस किया. देखते ही देखते राकेश बेदी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. बढ़ते विवाद को देखते हुए राकेश बेदी ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से 'बेवकूफी' और 'बीमार मानसिकता' का बताया है. एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रील लाइफ में सारा उनकी बेटी 'यालीना जमाली' का किरदार निभा रही हैं और असल जिंदगी में भी उनका रिश्ता पिता-बेटी जैसा ही है.

राकेश बेदी ने सारा के लिए कही ये बात

"सारा मेरी आधी उम्र से भी कम है. सेट पर हमारी बॉन्डिंग एक परिवार की तरह रही है. जब भी हम मिलते थे, वह मुझे गले लगाती थी जैसे कोई बेटी अपने पिता को गले लगाती है. फिल्म 'धुरंधर' में राकेश बेदी ने 'जमील जमाली' नामक एक राजनेता का किरदार निभाया है. सारा अर्जुन, जो पहले से ही एक बेहतरीन बाल कलाकार के रूप में पहचानी जाती हैं, उन्होंने फिल्म में उनकी बेटी की भूमिका निभाई है.

राकेश बेदी को देखकर नर्वस थीं एक्ट्रेस

हाल ही में राकेश बेदी ने Bollywood Life को दिए इंटरव्यू में कई और खुलासे किए हैं. जब रिपोर्ट ने उनसे पूछा कि सारा अर्जुन एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करती आईं हैं, जब वो आपके साथ काम की तो वो आपसे क्या क्या सीखी हैं और वो आपके बारे में क्या क्या चीजें जानना चाहती थीं? इसका जवाब देते हुए राकेश बेदी ने बताया कि "इस समय जहां इंटरव्यू हो रहा है, वहीं मैं और सारा आएं थे. हमने अपने सीन पढ़े थे. एक्टर ने आगे कहा कि लेकिन वो होता है न कि एक सीनियर एक्टर आया है, राकेश बेदी आगे सारा अर्जुन को नॉर्मल होने के लिए कहते हैं. उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे.

एक हिट फिल्म के लिए लोग इंतजार करते हैं

वहीं राकेश बेदी से दूसरा सवाल पूछा गया कि "अपने सारा अर्जुन के साथ काम किया और उनका काम देखा, तो आप उनके काम को लेकर क्या रिव्यू देंगे." इसका जवाब देते हुए राकेश बेदी ने बताया कि "यह बहुत गौरव और किस्मत की बात है. राकेश ने आगे कहा कि इतनी बड़ी हिट फिल्म मिलना एक किस्मत की बात है. उन्होंने कहा कि "लोग यह चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी फिल्म मिले, जो उन्हें सबसे टॉप पर खड़ा कर दे"

