आदित्य धर ने कहां बनाया था पाकिस्तान का ल्यारी इलाका? जिसपर राज करने के लिए रहमान डकैत ने खेला था खूनी खेल!

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कहानी तो बहुत जबरदस्त है इसके साथ ही इस फिल्म के सेट भी बेहतरीन है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कहां हुई थी? वहीं रहमान डकैत के ल्यारी को कैसे रीक्रिएट किया गया था?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. 'धुरंधर' फिल्म ने (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर केवल नोट ही नहीं छाप रही, बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत रही है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को हैरान कर दिया है. इस फिल्म में पाकिस्तान के कराची स्थित इलाके 'ल्यारी' को दिखाया गया है. क्या आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके को कहां रीक्रिएट किया गया है? हम आपको इस खबर में बताएंगे कि रहमान डकैत के ल्यारी के सेट को कहां बनाया गया.

इस तरह से बनाया गया सेट

फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहर (Saini S. Johray) ने हाल ही में 'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में फिल्म के सेट से जुड़ी चैलेंज पर बात की. उन्होंने बताया कि 'ल्यारी' के उस माहौल को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था. ल्यारी के सेट को भारत या पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसे थाईलैंड के बैंकॉक में रिक्रिएट किया गया था. वहीं मेकर्स के पास सिर्फ 20 दिन का समय था, जिसमें उन्हें 6 एकड़ में फैला एक विशाल सेट खड़ा करना था. लॉजिस्टिक कारणों से भारत से बड़ी टीम बैंकॉक ले जाना मुश्किल था. ऐसे में 500 थाई कलाकारों ने दिन-रात एक करके इस सेट को तैयार किया. उनकी मेहनत और डिटेलिंग का ही नतीजा है कि पर्दे पर यह बिल्कुल असली 'कराची' जैसा नजर आता है.

बैंकॉक को ही क्यों चुना गया?

इस फिल्म की शूटिंग के लिए ऐसी जगह चाहिए थी, जहां प्राइवेसी मिल सके. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे बड़े स्टार्स शामिल हैं, जिनके साथ किसी पब्लिक प्लेस में शूटिंग नहीं किया जा सकता है. टीम ने कई देशों में लोकेशन देखी जिसके बाद थाईलैंड में वह जगह मिली, जहां रहमान डकैत के ल्यारी को बनाया जा सकता था. हालांकि, कहानी में और गहराई लाने के लिए कुछ सीन को मुंबई में भी शूट किए गए, जहां इसके लिए एक अलग बड़ा सेट तैयार किया गया था.

फिल्म के स्टारकास्ट और प्लॉट

'धुरंधर' केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि एक राजनैतिक साजिश की कहानी है. फिल्म में पाकिस्तानी नेताओं, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स और आतंकी नेटवर्क के बीच के खतरनाक रिश्ते को उजागर किया गया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी. वहीं रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना नजर आए थे. इसके अलावा अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

