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Cannes में कहां रुकी हैं आलिया भट्ट? Video में दिखी 'सी-फेसिंग' विला की झलक, एक रात के किराए में आ जाए लग्जरी कार

Alia Bhatt इन दिनों कान्स 2026 में हिस्सा लेने के लिए फ्रेंच रिवेरा में मौजूद हैं. इसी बीच एक्ट्रेस के फर्स्ट डे लुक के साथ-साथ वो कहां ठहरी हैं इस बात की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 12, 2026 8:44 PM IST
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कान्स में कहां ठहरी हैं आलिया भट्ट?

Where Is Alia Bhatt Staying For Cannes 2026?: 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'राजी' और 'गली बॉय' जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली बॉलीवुड की 'बॉर्बी गर्ल' आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2026) में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही हैं. फ्रेंच रिवेरा में 12 मई 2026, मंगलवार से फैशन के इस फेस्टिवल का आगाज हो चुका है. कान्स ओपनिंग सेरेमनी से आलिया भट्ट का लुक (Alia Bhatt Cannes Look) भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. रेड कार्पेट पर एंट्री से पहले आलिया जब अपने आलीशान होटल से बाहर निकलीं तो उन्हें देखकर हर किसी को यही लगा कि फेरी टेल की कहानी से कोई डॉल निकलकर बाहर आ गई है. आलिया का फर्स्ट डे लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लेकिन आलिया के लुक के साथ-साथ एक और चीज की चर्चा हो रही है, वो है एक्ट्रेस का स्टे प्लेस.

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फ्रेंच रिवेरा से सामने आए वीडियो में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपनी 'ड्रीम ड्रेस' में बड़ी ही डीसेंसी से होटल से बाहर निकलती दिख रही हैं. उनके इस लुक के साथ-साथ लोग उस आलीशान प्रॉपर्टी की भी चर्चा कर रहे हैं, जहां वो रुकी हुई हैं. उनके चाहने वाले उस होटल के बारे में जानना चाहते हैं. तो चलिए जानते हैं आलिया भट्ट कहां रूकी हैं.

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कहां रुकी हैं Alia Bhatt?

खबरों के मुताबिक, आलिया भट्ट कान्स के सबसे मशहूर और लग्जरी होटलों में से एक 'होटल मार्टिनेज' (Hôtel Martinez - The Unbound Collection by Hyatt) में ठहरी हुई हैं. बता दें कि, मशहूर 'बुलेवार्ड डी ला क्रोइसेट' पर स्थित ये 5 स्टार होटल अपनी आर्ट डेको स्टाइल की सजावट और प्राइवेट बीच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान यहां दुनियाभर के बड़े सितारे रुकते हैं.

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एक रात का किराया सुन हिल जाएंगे आप

'होटल मार्टिनेज' का सबसे शानदार रूम 'प्रीमियम किंग रूम विद सी व्यू' है, जिसका एक रात का किराया लगभग 8.66 लाख बताया जा रहा है. इस रूम से मेडिटेरियन सी और एस्टेरेल पहाड़ों का बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है. रूम के अंदर मार्बल का बाथरूम, वर्कस्पेस और राजसी ठाठ-बाट वाली सजावट देखने को मिलती है.

कैसा था आलिया भट्ट का कान्स ओपनिंग सेरेमनी लुक?

ओपनिंग सेरेमनी के लिए आलिया भट्ट ने 'प्रिंसेस-कोर' थीम चुनी. उन्होंने मिंट-ग्रीन रंग की एक मिडी बॉल ड्रेस पहनी थी, जिसमें पतली स्ट्रैपी स्लीव्स और डार्क नेकलाइन थी. इस ड्रेस का सबसे खास हिस्सा इसक फूली हुई स्कर्ट थी, जो इसे एक बॉलगाउन जैसा लुक दे रही थी. कम से कम एक्सेसरीज और अपनी सादगी के साथ आलिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ग्लोबल लेवल पर बॉलीवुड की असली फैशन आइकन क्यों हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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