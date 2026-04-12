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आशा भोंसले का अंतिम संस्कार कहां होगा? आखिरी विदाई को लेकर सामने आई ये बड़ी जानकारी, जानिए पूरी डिटेल

भारतीय संगीत जगत की गायिका आशा भोंसले ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ. आइए जानते हैं उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा?

By: Shreya Pandey  |  Published: April 12, 2026 1:53 PM IST

आशा भोंसले का अंतिम संस्कार कहां होगा? आखिरी विदाई को लेकर सामने आई ये बड़ी जानकारी, जानिए पूरी डिटेल
कहां होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार?

92 साल की दिग्गज गायिका आशा भोंसले का रविवार को निधन हो गया. सुरों की इस मलिका ने अपने पीछे संगीत की एक ऐसी विरासत छोड़ी है, जो सदियों तक गूंजती रहेगी. उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद खबर की पुष्टि की और बताया कि कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कहां किया जाएगा अंतिम संस्कार

आशा ताई को शनिवार की रात सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट इंफेक्शन की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी पोती जनाई भोंसले ने उनके हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की थी, लेकिन अफसोस कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उन्होंने अंतिम सांस ली. खबरों की मानें तो कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के श्मशान भूमि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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आशा भोंसले का जीवन

आशा भोंसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महान संगीतकार और थिएटर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था. लता मंगेशकर की छोटी बहन के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपनी गायकी के दम पर एक अलग संगीत की दुनिया बनाई. उन्होंने गजल, भजन, पॉप और क्लासिकल जैसी हर जाॅनर में गाने गाए. उनके गाए 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'दम मारो दम', 'ये मेरा दिल', 'इन आंखों की मस्ती के' और 'दिल चीज क्या है' जैसे सदाबहार नगमे आज भी हर उम्र के लोगों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

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एक्ट्रेस को मिले ये अवॉर्ड

आशा ताई ने अपना जीवन संगीत के नाम कर दी. संगीत की दुनिया में उन्होंने बहुत शोहतर कमाई और उन्हें कई सम्मान भी दिया गया. संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें साल 2008 में 'पद्म विभूषण' और 2000 में 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था. उन्हें दो बार नेशनल अवॉर्ड और सात बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिले. इसके अलावा, उन्हें 'नाइटिंगेल ऑफ एशिया', 'सिंगर ऑफ द मिलेनियम' और 'बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए.

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संघर्ष भरा जीवन

आशा ताई का जीवन भी किसी संघर्षपूर्ण कहानी से कम नहीं रहा. उन्होंने 16 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से शादी किया, जो उनके परिवार के खिलाफ था. उस रिश्ते में उन्होंने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली, जिससे वे अंततः अलग हो गईं. बाद में उन्होंने संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ दूसरा विवाह किया. अपने जीवन के उतार-चढ़ाव को उन्होंने कभी अपनी गायकी की राह में नहीं आने दिया. आशा भोंसले का जाना न केवल मंगेशकर परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है. भले ही वे हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके द्वारा गाए हजारों गीत हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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