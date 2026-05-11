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'गो गोवा गोन' नहीं ये थी भारत की पहली जॉम्बी मूवी, शूटिंग के दौरान मिली थी असली लाश; मंजर देख सिहर उठी थी पूरी यूनिट

Zombie Movie: यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने हाल ही में अपनी जॉम्बी मूवी का ऐलान किया है, जिसके बाद दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली जॉम्बी मूवी कौन सी है?

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By: Sadhna Mishra | Published: May 11, 2026 2:58 PM IST
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भारत की पहली जॉम्बी मूवी कौन सी थी?

India's First Zombie Movie: आजकल जॉम्बी मूवीज (Zombie Movie) और सीरीज का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है. हॉलीवुड हो या फिर जैपनीज दर्शक ऐसी फिल्मों के दीवाने हो रहे हैं. इसी क्रेज को देखते हुए हाल ही में यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने ऐलान किया कि वो अमेजन प्राइम वीडियो के साथ मिलकर एक जॉम्बी मूवी लेकर आ रहे हैं, जो कॉलेज लाइफ से जुड़ी होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, भारत की पहली जॉम्बी फिल्म कौन सी थी और ये कब रिलीज हुई थी?

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कौन सी थी भारत की पहली जॉम्बी मूवी?

ज्यादातर लोगों को साल 2013 में रिलीज हुई सैफ अली खान और कुणाल खेमू की फिल्म 'गो गोवा गोन' के बारे में ही मालूम लेकिन ये भारत की पहली जॉम्बी फिल्म नहीं थी. दरअसल, भारतीय सिनेमा की पहली जॉम्बी फिल्म साल 1972 में आई थी और इसकी शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी थी, जिसे देखकर पूरी यूनिट डर से थरथराने लगी थी. तो चलिए जानते हैं इस फिल्म और शूटिंग के दौरान हुई खौफनाक घटना के बारे में...

शूटिंग के दौरान हुई थी खौफनाक घटना

आपको बता दें कि, भारत की पहली जॉम्ब फिल्म साल 1972 में आई थी, जिसका नाम 'दो गज जमीन के नीचे' है. इसे एक बी ग्रेड फिल्म का टैग मिला था, लेकिन उस समय लोगों ने इसे काफी पसंद किया था. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि, फिल्म की शूटिंग के दौरान कई शॉकिंग चीजें हुई थीं, जिसे देखकर पूरी यूनिट सिहर उठी थी. इस दौरान सबसे डरावनी चीज ये हुई थी कि, फिल्म के एक सीन के लिए खुदाई के दौरान एक असली लाश निकल आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. दरअअसल फिल्म की रियल फील देने के लिए डायरेक्टर्स ने फिल्म की शूटिंग असली कब्रिस्तान में की थी.

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कितना था रामसे ब्रदर्स की इस फिल्म का बजट?

रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाई गई इस फिल्म का बजट भी काफी शॉकिंग था. उस समय में इस मूवी को 3.5 लाख रुपए के बजट में 40 दिनों में तैयार किया था. रामसे ब्रदर्स जब इस फिल्म को बना रहे थे, तब पारंपरिक फिल्ममेकर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने अपना काम जारी रखा. 'दो गज जमीन के नीचे' के बाद उन्होंने 'पुराना मंदिर', 'वीराना', 'पुरानी हवेली' और 'बंद दरवाजा' जैसी कई फिल्में बनाई, जो काफी पसंद की गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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