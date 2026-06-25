Lock Upp 2: कौन हैं स्प्लिट्सविला स्टार आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत? अब 'लॉकअप 2' में मचाएंगे तबाही?

कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'लॉकअप 2' अब नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहा है. मुनव्वर फारूकी ने शो के दो सबसे विवादित कैदियों आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत के नामों से पर्दा उठा दिया है.

'लॉकअप 2' में मचेगा तबाही?

ओटीटी की दुनिया का सबसे विवादित और खूंखार रियलिटी शो ‘लॉकअप: सच या सजा’ अपने दूसरे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार शो का बज हाई है, पहले प्रोमो ने भी सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. पहले सीजन के विनर मुनव्वर फारूकी ने खुद जेल के भीतर जाकर दो ऐसे कैदियों के चेहरे दुनिया के सामने ला दिए हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. टीवी और सोशल मीडिया के सबसे चर्चित और विवादित कपल्स में से एक योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी अब 'लॉकअप 2' की सलाखों के पीछे बंद होने जा रहे हैं.

स्प्लिट्सविला से शुरू हुआ था प्यार

योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी के रिश्ते की कहानी एमटीवी के मशहूर डेटिंग रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के सेट से शुरू हुई थी. शो में दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था, लेकिन रियलिटी शो का प्यार जितनी जल्दी परवान चढ़ता है, उतनी ही जल्दी बिखर भी जाता है. शो के बीच में ही जब योगेश की एक्स-गर्लफ्रेंड रूरू की एंट्री हुई, तो पूरा खेल पलट गया. रूरू के आते ही योगेश ने आकांक्षा को सरेआम डिच कर दिया और रूरू का हाथ थाम लिया.

क्या फेम के लिए योगेश ने किया था ब्रेकअप?

असली गॉसिप तो स्प्लिट्सविला से बाहर आने के बाद शुरू हुई. शो खत्म होने के बाद जब योगेश ने देखा कि आकांक्षा की पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग आसमान छू रही है, तो उन्होंने तुरंत अपना पासा पलट दिया, रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा के बढ़ते फेम को देखकर योगेश को अहसास हुआ कि इंडस्ट्री में टिके रहने और बड़े शोज पाने के लिए आकांक्षा का साथ जरूरी है. उन्होंने रूरू से ब्रेकअप कर लिया और दोबारा आकांक्षा के पास पहुंच गए.

एक ही बिल्डिंग का सीक्रेट

भले ही आकांक्षा और योगेश कैमरे के सामने एक-दूसरे को पहचानने से भी इनकार करते हों, लेकिन स्प्लिट्सविला के ग्रैंड फिनाले पर इनके दोस्तों ने कई ऐसे राज खोले जिससे साफ हो गया कि दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है. चर्चा है कि दोनों मुंबई में ज्यादातर समय एक ही बिल्डिंग में साथ बिताते हैं.

जेल में खुलेगा हर राज

नेटफ्लिक्स के नए प्रोमो में मुनव्वर फारूकी ने इस जोड़ी को बेनकाब किया है, लेकिन इस बार जेल की सजा और भी सख्त होने वाली है. इस सीजन में बॉलीवुड की दबंग डायरेक्टर फराह खान और रितेश देशमुख जेलर के रूप में नजर आएंगे, जो इन कैदियों की हेकड़ी निकालेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.