कौन है Alia Bhatt की असली इंस्पिरेशन? BAFTA 2026 में देसी स्वैग से चुराई लाइमलाइट, सुनाई हार्ट टचिंग स्टोरी!

BAFTA 2026 के अवॉर्ड्स इवेंट में आलिया भट्ट ने न सिर्फ अपने रेड कार्पेट लुक से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा बल्कि उन्होंने इवेंट में एक ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर की, जो अब चर्चा में है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 23, 2026 11:21 AM IST

कौन है आलिया भट्ट का असली इंस्पिरेशन?

Alia Bhatt At BAFTA 2026: ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (BAFTA) के 79वें अवॉर्ड्स इवेंट में रिप्रेजेंटेटर में एक नाम बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का भी शामिल था. एक्ट्रेस ने BAFTA 2026 के रेड कार्पेट पर न सिर्फ अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक (Alia Bhatt BAFTA 2026 Look) से सभी का ध्यान खींचा बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े एक प्यारे और दिल छू लेने वाले किस्से का भी खुलासा किया. इवेंट में एक्ट्रेस ने बताया कि, उनकी असली इंस्पिरेशन कौन है और आज वो जहां है उसके पीछे की वजह कौन है?

कौन है Alia Bhatt का असली इंस्पिरेशन?

BAFTA 2026 में पहली बार आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अवॉर्ड रिप्रेजेंट किया और अपने ग्लोबल स्टेज डेब्यू से ही छा गईं. लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित 79वें बाफ्ता अवॉर्ड्स इवेंट में बतौर रिप्रेजेंटेटर हिस्सा लेने वाली आलिया ने रेड कार्पेट पर अपने फैशन सेंस का जलवा तो बिखेरा ही साथ ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की जिसे लेकर अब वो सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बेटी राहा को अपनी इंस्पिरेशन बताया और कहा कि, जहां वो आज हैं उसकी वजह उनकी बेटी राहा है.

'राहा मेरी इंस्पीरेशन-मैजिक का असली सोर्स'

आलिया भट्ट (Alia Bhatt BAFTA 2026 ) ने इवेंट के दौरान कहा, 'मेरे लिए कैमरे के सामने होना एक ब्लेसिंग है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि, इस समय मेरी इंस्पीरेशन और मैजिक का असली सोर्स मेरी बेटी राहा है. उसे देखकर लगता है कि वो खिल रही है, वो अब तीन साल की है और मेरे गानों पर डांस करती है, कभी-कभी मुझे लगता है, 'वाह, यही तो जिंदगी है.''

आलिया से पहले ये हसीनाएं बाफ्टा को कर चुकी हैं प्रेजेंट

आपको बता दें कि, आलिया भट्ट बाफ्टा में पहुंचने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस नहीं हैं. इसके पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण बाफ्टा अवॉर्ड को प्रेजेंट कर चुकी हैं. वहीं अब इस लिस्ट में आलिया का नाम भी शामिल हो गया है. बता दें कि, जल्द ही आलिया 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

