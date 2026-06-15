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कौन हैं एंटोनेला रोकुजो की वाइफ? जानिए लियोनेल मेसी और उनकी खूबसूरत पत्नी की लव स्टोरी

फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी अपने छठे वर्ल्ड कप खेल रहें हैं. ऐसे में लियोनेल मेसी की पत्नी और उनके बच्चे भी बहुत ट्रेंड कर रहें हैं. आइए जानते हैं…

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By: Shreya Pandey | Published: June 15, 2026 8:29 AM IST
कौन हैं एंटोनेला रोकुजो की वाइफ? जानिए लियोनेल मेसी और उनकी खूबसूरत पत्नी की लव स्टोरी

कौन हैं मेसी की वाइफ?

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने छठे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि मेसी के परिवार को उनके मैच देखने के लिए लंबी दूरी का सफर तय नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, जब मेसी साल 2023 में अमेरिकी फुटबॉल क्लब 'इंटर मियामी' से जुड़े थे, तभी उनकी 38 साल की पत्नी एंटोनेला रोकुजो और उनके तीनों बच्चे मियामी (अमेरिका) में शिफ्ट हो गए थे. एंटोनेला, जो खुद एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, मेसी के बचपन का प्यार हैं. दोनों एक ही शहर (रोजारियो) के रहने वाले हैं और इन्होंने साल 2017 में शादी की थी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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