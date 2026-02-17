किसे डेट कर रही हैं Avneet Kaur? मिस्ट्री मैन संग प्राइवेट फोटो ने लगाई आग, डिलीट करने में हुईं नाकाम

Who is Avneet Kaur Mystery Man: हाल ही में खुलासा हुआ है कि अवनीत कौर किसी को डेट कर रही हैं? आइए आपको बताते हैं कि अवनीत कौर का मिस्ट्री मैन कौन है?

Who is Avneet Kaur Mystery Man: टीवी के बाद बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर को सच्चा प्यार मिल गया है. अवनीत कौर अपनी लव लाइफ को सीक्रेट बनाए रखती हैं, लेकिन इस बार अवनीत फैंस की नजरों से अपने मिस्ट्री मैन को छुपा नहीं पाईं. वैलेंटाइन डे के बाद अवनीत कौर की एक फोटो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, जिसमें एक्ट्रेस अपने लववन के साथ बैठकर मोमेंट को एन्जॉय कर रही हैं. तस्वीर में दोनों का चेहरा तो नहीं है लेकिन इस बात में कोई शक भी नहीं है कि अवनीत का वैलेंटाइन डे काफी स्पेशल रहा है.

अवनीत कौर की प्राइवेट फोटो वायरल

अवनीत कौर (Avneet Kaur) किसी के प्यार में हैं और इस बात का खुलासा पहले तो एक्ट्रेस ने खुद ही किया था. उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वह एक प्यार का हाथ पकड़े बैठी दिखीं. दोनों का सिर्फ हाथ ही फोटो में दिखा, जो एक डिनर टेबल पर रखकर फोटो क्लिक की गई थी. इस फोटो को अवनीत ने शेयर करके डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन ये फोटो डिलीट नहीं हुई. बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद अब फैंस इस तस्वीर पर अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का सवाल है कि फोटो में अवनीत के साथ कौन है?

किसे डेट कर रही हैं अवनीत कौर?

अवनीत कौर की इस फोटो पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'ओह, यहां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन ये लड़का कौन है?' दावा किया जा रहा है कि अवनीत कौर के साथ फोटो में राघव शर्मा है. अब सवाल बनता है कि राघव शर्मा कौन हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक, राघव देसी म्यूजिक फैक्ट्री के को-फाउंडर हैं, जो साल 2022 से अवनीत कौर के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों के रिश्ते की खबरें पहले भी आ चुकी हैं.

डिलीट नहीं हुई अवनीत कौर की फोटो

बता दें कि अवनीत कौर के इंस्टा अकाउंट से ये फोटो डिलीट जो चुकी हैं लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये फोटो वायरल हो गई है, जिस वजह से एक्ट्रेस चाह के भी ये फोटो सोशल मीडिया से हटा नहीं पा रहीं और अब लोगों के बीच ये फोटो गॉसिप का हिस्सा बन चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

