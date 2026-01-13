कौन हैं दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर? एक्ट्रेस का 5 साल छोटे लड़के पर आया दिल!...

Who Is Disha Patani Rumoured Boyfriend: दिशा पाटनी को लेकर कहा जा रहा है कि वह तलविंदर सिंह सिद्धू को डेट कर रही हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस का कथित बॉयफ्रेंड कौन है?

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. वह अपनी एक्टिंग के साथ ही ग्लैमरस अदाओं के लिए भी जानी जाती हैं. दिशा पाटनी हाल ही में नूपुर सेनन की शादी के लिए उदयपुर गई थीं. उन्होंने अपनी खास दोस्त और एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ के कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि दिशा पाटनी की जिंदगी में नए प्यार ने दस्तक दी है. दरअसल, एक्ट्रेस को पंजाबी सिंगर तलविंदर (Talwinder) के साथ देखा गया है. इसके बाद दोनों की डेटिंग की अटकलें लगाई जाने लगी हैं. आइए तलविंदर के बारे में जानते हैं.

दिशा पाटनी और तलविंदर का जुड़ रहा नाम

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी में दिशा पाटनी के अलावा तलविंदर भी पहुंचे थे. दिशा पाटनी और तलविंदर एक साथ नजर आए और इतना ही नहीं दोनों सितारे एक-दूसरे का हाथ थाम दिखे. इसके बाद दिशा पाटनी और तलविंदर की डेटिंग की कयासबाजी होने लगी. सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि तलविंदर अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं. वह मास्क लगाए रहते हैं या फिर पेंट से फैंस को ढककर रखते हैं. उनके सोशल मीडिया पर जितनी भी फोटोज और वीडियोज हैं, उन्होंने अपने फेस को दिखाया नहीं है. वह किसी भी इवेंट में भी अपने चेहरा नहीं दिखाते हैं. बता दें कि पंजाब में रहने वाले तलविंदर का पूरा नाम तलविंदर सिंह सिद्धू है और उनका जन्म साल 1997 में हुआ था. वह पंजाबी सिंगर होने के साथ ही म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं. तलविंदर हिप-हॉप, आर एंड बी, ट्रैप और सिंथ पॉप जैसे म्यूजिक में माहिर हैं. तलविंदर का साल 2024 में पहला एलबम मिसफिट रिलीज हुआ था.

दिशा पाटनी का टाइगर श्रॉफ से हो चुका है ब्रेकअप

दिशा पाटनी की उम्र 33 साल है और तलविंदर सिंह सिद्धू की उम्र 28 साल है. इस तरह से दोनों के बीच 5 साल की उम्र का फासला है. गौरतलब है कि दिशा पाटनी एक समय बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ रिश्ते में थीं. कुछ साल साथ में रहने में दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इशके बाद दिशा पाटनी का नाम मॉडल अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ जुड़ा था जबकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

