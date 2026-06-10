कौन है Eva Grover? जिसने थामा आमिर खान के सौतेले भाई का हाथ, शादी के बाद खूब खाई मार

Who is Eva Grover: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर Eva Grover कौन हैं. जिन्होंने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान के साथ शादी करने की गुस्ताखी की थी.

कौन है Eva Grover? जिसने थामा आमिर खान के सौतेले भाई का हाथ

Who is Eva Grover: बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ी गलतियां कर चुकी हैं. खासतौर से शादी और डेटिंग को लेकर कई अदाकाराओं के फैसले गलत साबित हुए हैं. आज अपनी इस रिपोर्ट में ऐसी ही अदाकाराओं के बारे में बात करने वाले हैं. सालों पहले इस हसीना ने आमिर खान के सौतेले भाई से शादी करने की गुस्ताखी की थी. हाल ये हो गया कि आज वो शादी के नाम से भी नफरत करते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी और बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा ईवा ग्रोवर (Eva Grover) के बारे में जो कि आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. हाल ही में ईवा ग्रोवर ने अपनी शादी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. ईवा ग्रोवर ने बताया है कि शादी के 4 दिनों में ही उनकी आंखें खुल गई थीं.

ईवा ग्रोवर पर सवार था शादी का भूत

ईवा ग्रोवर ने अपनी और हैदर अली खान (Hyder Ali Khan) के बारे में बात करते हुए बताया, 16 साल की उम्र में मुझे शादी करने का भूत सवार हुआ. मैं किसी की पत्नी बनना चाहती थी, बच्चे पैदा करना चाहती थी. ऐसे में मैंने सोलह सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए. मैंने 27 साल की उम्र में हैदर अली खान के साथ शादी की. शादी के चार दिन में ही मुझे समझ आ गया कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया है. मैंने 18 दिन डेटिंग के बाद ही शादी करने के लिए हामी भर दी थी. हैदर अली खान दूसरे धर्म के थे. मेरे परिवार और दोस्तों ने शादी करने से मना किया था. वो नहीं चाहते थे कि मैं हैदर अली खान के साथ शादी करूं . 18 दिन साथ रहने के बाद 19वें दिन मैं हैदर अली खान के साथ भाग गई.

हैदर अली खान का नहीं बदला व्यवहार

ईशा ग्रोवर ने आगे कहा, शादी के बाद समझ आया कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी. हैदर अली खान मेरे साथ बदतमीजी करते थे. मेरे साथ मारपीट होती थी. उनको बहुत गुस्सा आता था. मैंने आज तक अपने घर में किसी को ऐसे गुस्से में नहीं देखा. मारपीट होने के बाद भी मैंने कई साल तक ये शादी निभाई. मैं हालात को दोष देती थी. उस समय मेरा करियर पीक पर था. मैंने ये सोचकर बच्चा कर लिया कि सब ठीक हो जाएगा. हालांकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ. मैं बनने के एक महीने के अंदर चीजें और भी ज्यादा खराब हो गईं. उसके बाद मैंने अपनी मां से बात की, बहुत हिम्मत करके मैंने हैदर अली खान को छोड़ने का फैसला किया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…