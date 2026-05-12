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कौन हैं Kalu Putik? जिसने कबाड़ के कचरे को बना दिया फैशन ट्रेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इथियोपिया के एक लड़के ने कबाड़ से ऐसा फैशन निकाला कि इंस्टाग्राम खुद उसका फैन हो गया. महज 21 वीडियो और एक महीने में 40 लाख फॉलोअर्स बटोरने वाले इस क्रिएटर ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 12, 2026 3:09 PM IST
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कौन हैं Kalu Putic?

वो कहते हैं कि हुनर किसी आलीशान बंगले या महंगे स्टूडियो का मोहताज नहीं होता, और इस बात को सच कर दिखाया है इथियोपिया के अदीस अबाबा के रहने वाले एक लड़के ने. आज जहां लोग बड़े ब्रांड्स के पीछे पागल हैं, वहीं इस टीनएजर ने फटे पुराने टायरों, कार्डबोर्ड के डिब्बों और प्लास्टिक की बोरियों को कुछ इस तरह पहना कि बड़े-बड़े फैशन डिजाइनरों की बोलती बंद हो गई.

एक महीने में 40 लाख फॉलोअर्स

इंटरनेट की दुनिया भी बड़ी कमाल की है. यहां कब कौन स्टार बन जाए, कोई नहीं कह सकता है. इस लड़के ने दो महीने से भी कम समय में करीब 40 लाख फॉलोअर्स बटोर लिए हैं. कमाल की बात यह है कि उसने यह सब सिर्फ 23 वीडियो के दम पर किया है. इसकी क्रिएटिविटी का आलम यह है कि खुद 'इंस्टाग्राम' ने इसके वीडियो पर कमेंट किया और उसे पर्सनली मैसेज करने को कहा है. मतलब साफ है, यह देसी टैलेंट अब जल्द ही ग्लोबल लेवल पर धमाका करने वाला है.

जूतों वाली दीवार और स्वैग

इस क्रिएटर के वीडियो बनाने का स्टाइल इतना यूनिक है कि आप एक बार देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे. वह किसी लग्जरी सेट पर नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा होता है जिस पर पुराने जूते और कचरे वाले बैग टंगे होते हैं. वीडियो की शुरुआत कबाड़ के क्लोज-अप से होती है और फिर एंट्री होती है इस कबाड़ किंग की.

वह एक बैलेंस बोर्ड पर खड़ा होता है और जैसे ही बोर्ड घूमता है, कबाड़ में लिपटा यह लड़का किसी इंटरनेशनल रैम्प मॉडल की तरह पोज देता है. टायर के कपड़े हों या गत्ते का चश्मा, इसका कॉन्फिडेंस किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगता है. साल 2026 में यह लड़का सबसे तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन गया है.

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असली कंटेंट को पसंद कर रहें लोग

आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई इसके जैसा फिट चेक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बात इस लड़के के आईडिया में है, वो कहीं और नहीं. सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ हटकर करें, तो दुनिया आपकी कदर करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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