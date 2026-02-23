ENG हिन्दी
कौन हैं Malaika Arora का नया 'बॉयफ्रेंड' हर्ष मेहता? करोड़ों का कारोबार, निकला Ex बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से भी छोटा

Malaika Arora New Boyfriend Harsh Mehta Unknown Facts: मलाइका अरोड़ा का नाम हर्ष मेहता के साथ जुड़ रहा है. फैंस अब हर्ष मेहता के बारे में जानना चाहते हैं. आइए आपको मलाइका के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 23, 2026 4:29 PM IST

कौन हैं Malaika Arora का नया 'बॉयफ्रेंड' हर्ष मेहता? करोड़ों का कारोबार, निकला Ex बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से भी छोटा

Malaika Arora New Boyfriend Harsh Mehta Unknown Facts: बॉलीवुड की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा बेशक फिल्मों में नजर नहीं आतीं लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. मलाइका की जिंदगी में पहले अर्जुन कपूर थे. कपल का रिश्ता शादी तक पहुंचने वाला था लेकिन अचानक ही दोनों के ब्रेकअप की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था. मलाइका और अर्जुन में 12 साल का एज गैप था और इस वजह से दोनों काफी ट्रोल भी हुए. वहीं अब अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में फिर से प्यार की एंट्री हो गई है. मलाइका अरोड़ा का नाम हर्ष मेहता के साथ जोड़ा जा रहा है. आइए आपको मलाइका अरोड़ा के बॉयफ्रेंड हर्ष के बारे में बताते हैं.

कौन हैं हर्ष मेहता?

बिजनेस वर्ल्ड में हर्ष मेहता (Harsh Mehta) का काफी नाम हैं. 33 साल के हर्ष मेहता जाने माने हीरा व्यापारी हैं और वह 'सैंकस मैनेजमेंट' के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. हर्ष का नाम बिजनेस वर्ल्ड में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में लिया जाता है. उनकी नेटवर्थ आज तक सामने नहीं आई हैं लेकिन दावा है कि वह करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं.

कैसे शुरू हुई मलाइका और हर्ष की डेटिंग की खबरें

हाल ही में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इटली गई थीं और वहां पर मलाइका हर्ष के साथ स्पॉट हुईं. दावा है कि मलाइका और हर्ष ने इटली के प्रसिद्ध Trevi Fountain में वैलेंटाइन डे मनाया था. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दोनों साथ नजर आए और इस तस्वीर में दोनों काफी मस्ती करते हुए दिखे. लुक की बात करें तो मलाइका अरोड़ा ब्लैक ट्रेंच कोट में दिखीं, जिसमें वह काफी स्टाइलिश लगीं. वहीं, हर्ष ग्रे जैकेट में काफी हैंडसम लगे. ये फोटोज काफी वायरल हो रही हैं.

पहली बार कॉन्सर्ट में साथ नजर आए थे मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता

मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता को सबसे पहले 29 अक्टूबर को साथ में नोटिस किया गया था. दोनों पॉप स्टार Enrique Iglesias के कॉन्सर्ट में साथ दिखे थे. पब्लिक इवेंट में यूं साथ दिखे जाने के बाद ही मलाइका और हर्ष की अफेयर की खबरें उठी थीं. हालांकि, अब तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

