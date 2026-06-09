Deepika Padukone VS Ranveer Singh Net Worth: दुआ के मम्मी-पापा में कौन है ज्यादा अमीर? जानें दीपिका-रणवीर की नेटवर्थ

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों दूसरी बार मम्मी पापा बनने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक कपल कैमरे में कैद हुआ जब दोनों अपने नए घर की बालकनी में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वहीं, एक्ट्रेस का बेबी बंप साफ नजर आया है. इस कपल की तस्वीरें फैंस को पसंद आ रही हैं और वह रिएक्शन दे रहे हैं. इसी बीच हम आपको बताते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह में कौन अमीर है.
रणवीर सिंह को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वह एक फिल्म के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये फीस चार्ज करते हैं. वह ब्रांड एंडोर्समेंट 3 से 5 करोड़ रुपये लेते हैं. इसके अलावा रणवीर सिंह सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 80 लाख रुपये वसूलते हैं. एक्टर के पास मुंबई के बांद्रा इलाके में सी-फेसिंग 119 करोड़ रुपये का घर है. इसके अलावा वर्ली में 40 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट और अलीबाग में 22 करोड़ रुपये विला है. रणवीर सिंह के पास कई लग्जरी गाड़िया हैं, जिसमें 4.57 करोड की हमर, 4.3 करोड़ रुपये लैम्बोर्गिनी, 3.2 करोड़ रुपये मर्सिडीज शामिल हैं. रणवीर सिंह की नेटवर्थ को लेकर बताया जाता है कि वह 400 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
दीपिका पादुकोण के बारे में रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनकी एक फिल्म की फीस 30 से 50 करोड़ रुपये होती है. वह ब्रांड एंडोर्समेंट 7 से 10 करोड़ रुपये लेती हैं. इसके अलावा दीपिका पादुकोण के घर और लग्जरी गाड़ियां भी हैं. एक्ट्रेस ने अपने पति रणवीर सिंह के साथ मिलकर कई प्रॉपर्टीज में निवेश किया है. दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ की बात की जाए तो वह 500 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो वह अपने पति से ज्यादा अमीर हैं.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो दोनों एक-दूसरे को लंबे समय डेट किया था. इसके बाद दोनों ने साल 2018 में शादी कर ली थी. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह साल 2024 में बेटी दुआ के माता-पिता बने थे. एक्ट्रेस ने बीती अप्रैल में बताया था कि वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. इस तरह से ये कपल दूसरी मम्मी-पापा बनने जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.