कौन हैं राम और क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम का असली मतलब? रणबीर कपूर ने बताई नई परिभाषा, जवाब सुन विदेशी दर्शक भी हुए मुरीद

Ramayana: छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक पौराणिक कथा 'रामायण' (Ramayana) पर आधारित सीरियल और फिल्में तो कई बने हैं, लेकिन आज भी दर्शकों के दिलों में रामानंद सागर वाली 'रामायण' की ही छाप बनी हुई है. वहीं अब नितेश तिवारी भी 'रामायण' की कहानी को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं, जो पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है. इस मूवी में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) समेत कई बड़े स्टार्स अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ऐसे में इससे जुड़ी छोटी-बड़ी अपडेट के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर रणबीर कपूर लॉस एंजिल्स पहुंचे जहां उन्होंने 'रामायण' और 'राम' (Ram) के बारे में ऐसी बातें कही जो अब विदेशी दर्शकों का भी दिल जीत रहा है.
लॉस एंजिल्स पहुंचे रणबीर कपूर और नितेश तिवारी
गौरतलब है कि, हाल ही में 'रामायण' (Ramayana) के मेकर्स ने 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के खास मौके पर फिल्म से 'राम' का लुक रिवील करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से फैंस उस पल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और लीड एक्टर रणबीर कपूर लॉस एंजिल्स में हुए एक इवेंट का हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंचे. यहां आईमैक्स स्क्रीनिंग में 'रामायण' फिल्म की एक झलक दिखाई गई, जिसे देखने के बाद अब फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है और वो 2 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
लॉस एंजिल्स में रणबीर कपूर ने बताया कौन हैं राम
इवेंट में रणबीर कपूर, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने एक सवाल-जवाब सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक फिल्म 'रामायण' और अपने किरदारों के बारे में बात की बल्कि इस दौरान उन्होंने भगवान 'राम' कौन थे और मर्यादा पुरुषोत्तम का असली मतलब भी बताया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Really looking forward to this one. #Ramayana pic.twitter.com/iqXeeTZZgc
— Chris Gore (@ThatChrisGore) March 30, 2026
कौन हैं राम और क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब?
लॉस एंजिल्स में हुए इवेंट के सामने आए वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. क्लिप में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'राम सदियों से और उसके बाद भी दुनिया भर के अरबों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं. वो हमें आपदाओं से संदर्भ में मानवीय भावना का ज्ञान कराते हैं. वो करुणा, साहस, धर्म और क्षमा के प्रतीक हैं. उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ आदर्श पुरुष है.' रणबीर कपूर की इन बातों ने न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी लोगों के भी दिल जीत लिए. वहीं इवेंट से एक्टर के कई फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
Superstar Ranbir Kapoor talking about Prabhu Shree Rama in Los Angeles, Usa during Ramayana Glimpse Screening Event pic.twitter.com/jHmKlHJ9jq
— The Ramayana ? (@RamayanaSaga) March 30, 2026
कब रिलीज होगी 'रामायण'?
आपको बता दें कि, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक 'रामायण' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा इसमें हर किरदार के लिए नितेश तिवारी ने चुन-चुनकर एक से बढ़कर एक कलाकारों को कास्ट किया गया है. ये मूवी दो पार्ट्स में बन रही है, इसका पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा 2027 की दिवाली पर... फिलहाल फैंस को राम के फर्स्ट लुक का इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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