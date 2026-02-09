ENG हिन्दी
कौन हैं रूही सिंह? जिनके नाम से हुईं गंदी बातें, चैट लीक होते ही मचा हंगामा, दर्ज की गई शिकायत

Who is Ruhi Singh? रूही सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं. जिसमें उनके नाम पर गंदी बातें की गई हैं. आइए जानते हैं कि ये कौन है?

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 9, 2026 12:27 PM IST

'मस्ती 4' समेत कई मूवीज में काम करने वाली एक्ट्रेस रूही सिंह (Ruhi Singh) अचानक से सुर्खियों में आ गईं. उनको लेकर जो खबर आई, वो भी हंगामेदार है. दरअसल, किसी ने रूही सिंह के नाम का इस्तेमाल कर वॉट्सऐप पर डबल मीनिंग चैट की है. ये चैट सोशल मीडिया पर सामने आते ही हंगामा मच गया. दिलचस्प बात है कि इस चैट को रूही सिंह ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और इसके साथ ही बताया है कि ये फर्जी है. इस चैट को लेकर एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके नाम का इस्तेमाल कर किसी फ्रॉड ने ये चैट की हैं. उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है.

रूही सिंह ने शेयर किया ये पोस्ट

रूही सिंह ने बताया है कि उनके नाम से वॉट्सऐप चैट का फ्रॉड हो रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ्रॉड शख्स को ब्लॉक करें. रूही सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फर्जी नंबर की डिटेटल शेयर की है, जिससे चैट की जा रही है. 639584327 को शेयर करते हुए बताया के ये नंबर उनका नहीं है और इसको ब्लॉक और रिपोर्ट करने की अपील की है. रूही सिंह ने उनके नाम पर फर्जी नंबर से हुई वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं. एक्ट्रेस ने लिखा है, 'ये मैं हीं हूं. अगर आपको भी ऐसे गंदे मैसेज मिले तो प्लीज ब्लॉक कर दें. वैसे भी मैं पुलिस और साइबर क्राइम में शिकायत कर रही हूं. कुछ तो बेहतर करो. किसी की पहचान चुरा रहे हो. अपनी जिंदगी जियो.'

रूही सिंह का ऐसा रहा है करियर

एक्ट्रेस रूही सिंह के करियर पर नजर डालें तो वह साल 2011 में फेमिना मिस इंडिया ईस्ट में फर्स्ट रनर-अप रही थीं. साल 2012 में वह फेमिना मिस इंडिया में टॉप-10 में आईं. साल 2012 में रूही सिंह ने मियामी में मिस यूनाइटेड नेशंस रीप्रेंजेट किया था. उन्होंने साल 2015 में डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म 'कैलेंडर गर्ल' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसेक बाद वह 'चक्रव्यूह', 'स्पॉटलाइट', 'परछाई', 'बैंग बैंग', 'मस्ती 4' जैसी कई मूवीज में नजर आई हैं. इसके अलावा रूही सिंह ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनके फोटोज और वीडियोज वायरल होते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

