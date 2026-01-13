ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • कौन हैं 63 साल की Seema Anand जिन्हें 15 साल के लड़के ने किया था प्रपोज? जानें इंटरनेट पर क्यों हो र...

कौन हैं 63 साल की Seema Anand जिन्हें 15 साल के लड़के ने किया था प्रपोज? जानें इंटरनेट पर क्यों हो रही इस नाम की चर्चा

Seema Anand वो नाम है जो इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा आनंद इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड कर रही हैं और ये कौन हैं?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 13, 2026 4:21 PM IST

कौन हैं 63 साल की Seema Anand जिन्हें 15 साल के लड़के ने किया था प्रपोज? जानें इंटरनेट पर क्यों हो रही इस नाम की चर्चा

Who is Seema Anand?: इन दिनों सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही नाम छाया हुआ है और वो किसी मॉडल या एक्ट्रेस का नहीं बल्कि एक 63 साल की महिला सीमा आनंद (Seema Anand) का है. सीमा आनंद अपने खुले विचारों और बेबाक बयानों के साथ-साथ फिजिकल रिलेशनशिप, रिश्तों, जिंदगी और इंसानों की जरूरतों जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर खुलकर बात करने और अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सीमा आनंद कौन हैं (Who is Seema Anand?) और इन दिनों इनका नाम इंटरनेट पर क्यों छाया हुआ है?

आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर शोर मचाना ही असली पहचान माना जाता है, वहीं सीमा आनंद (Seema Anand) अपने साड़ी लुक, माथे पर बड़ी सी बिंदी, सादगी भरे चेहरे और अपनी मखमली आवाज और शब्दों के जादू से वो कर रही हैं, जिसे करने के लिए बड़े-बड़े दिग्गज भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और यही वजह है कि आज की यंग जनरेसन के बीच वो चर्चा में बनी हुई हैं.

TRENDING NOW

कौन हैं Seema Anand?

सीमा आनंद (Kaun Hain Seema Anand?) कोई आम हस्ती नहीं बल्कि वो एक वर्ल्ड फेमस स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, जो फिजिकल क्लोजनेस और इंसानी जरूरतों (जिसपर लोग आमतौर पर बात करने से कतराते हैं) जैसे विषयों पर ऐसी गरिमा के साथ बात करती हैं कि सुनने वाला बस सुनता रह जाता है. वे जानकारी के साथ-साथ इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताती हैं. लेकिन इन दिनों वे अपनी किसी नई किताब या वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे वाकये को लेकर चर्चा में आ गई हैं, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

क्यों ट्रेंड में आया Seema Anand का नाम?

सीमा आनंद ने हाल ही में एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बताया जिसने न सिर्फ इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी बल्कि सीमा आनंद को चर्चा में भी ला दिया और लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो उठे की आखिर सीमा आनंद कौन हैं? दरअसल, सीमा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि, उन्हें एक 15 साल के लड़के ने प्रोपज करते हुए अट्रैक्टिव बताया. उन्होंने बताया कि 'उस समय मेरी उम्र 63 साल थी.' उनका यही बयान उन्हें चर्चा में ले आया है.

किस विषय पर काम करती हैं Seema Anand?

बता दें कि, सीमा आनंद महाभारत, पुराण और प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जुड़ी कहानियों को आधुनिक नजरिए और बड़े ही आसान और सहज भाषा में पेश करती हैं. खासतौर पर वे महिलाओं, रिश्तों, प्रेम और इंसानी फीलिंग्स से जुड़े पहलुओं पर फोकस करती हैं. इतना ह नहीं सीमा आनंद ने 'The Arts Of Seduction' नाम की किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज के समय के हिसाब से रिश्तों और आकर्षण से जोड़कर समझाया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Seema Anand Seema Anand Books Viral News Who Is Seema Anand