ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बाबू डकैत गैंग का हमला या हमजा की सोची-समझी साजिश? आखिर किसने बिछाया था रहमान डकैत के बेटे के मौत का...

बाबू डकैत गैंग का हमला या हमजा की सोची-समझी साजिश? आखिर किसने बिछाया था रहमान डकैत के बेटे के मौत का जाल

धुरंधर फिल्म में एक सीन दिखाया गया है, जहां रणवीर सिंह को रहमान डकैत के बेटे की जान बचानी थी, लेकिन उसका बेटा मर जाता है. अब इस सीन को लेकर लोग कई चौंकाने वाला खुलासा कर रहें हैं. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 3, 2026 5:59 PM IST

बाबू डकैत गैंग का हमला या हमजा की सोची-समझी साजिश? आखिर किसने बिछाया था रहमान डकैत के बेटे के मौत का जाल

आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 1328 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब जब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, तो दर्शकों की पैनी नजरों ने एक ऐसी थ्योरी को जन्म दिया है, जिसने फिल्म के हीरो हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) के किरदार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस बहस का मुद्दा है कि रहमान डकैत के बेटे नईम की मौत का रहस्य. फिल्म का सबसे चर्चित सीन पाकिस्तान के ल्यारी इलाके में एक शादी समारोह का है. अंडरकवर एजेंट हमजा वहां मेहमानों के बीच मौजूद है और उसका आधिकारिक मिशन रहमान डकैत के बड़े बेटे को दुश्मनों से बचाना है. बैकग्राउंड में उषा उत्थुप का गाना 'रंभा हो' बज रहा है और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्नाटा पसर जाता है.

Also Read
श्वेता तिवारी ने बेडरूम में कराया फोटोशूट, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'फिर से धुरंधर...'

किसने मारा रहमान डकैत के बेटे को?

सीन इतना तेजी से घटता है कि कभी यह साफ नहीं हो पाता कि घातक गोली किसने चलाई. थिएटर्स में दर्शकों को लगा कि हमजा बस अपने टारगेट को बचा नहीं पाया, लेकिन ओटीटी पर फ्रेम-बाय-फ्रेम देखने के बाद फैंस का दावा है कि नईम की हत्या खुद हमजा ने की थी. फैंस का दावा है कि हमजा की पोजीशन और उसका अब्रेप्ट रिएक्शन इशारा करता है कि यह कोई चूक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. दर्शकों का मानना है कि हमजा ने जानबूझकर नईम को रास्ते से हटाया ताकि वह बाबू डकैत गैंग के करीब जा सके या रहमान डकैत को अंदर से तोड़ सके. शूटिंग के बाद हमजा की खामोशी और उसके चेहरे पर दिखने वाला पछतावा इसी ओर इशारा करता है.

Also Read
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप पर है 'धुरंधर', बैन के बाद भी पड़ोसी देश में खूब देखी जा रही है फिल्म

TRENDING NOW

क्या है इस सीन के पीछे की कहानी?

वहीं, रेडिट पर इस थ्योरी को खारिज कर रहा है. उनका कहना है कि बॉलीवुड में कभी भी मुख्य नायक को किसी बच्चे या किशोर की हत्या करते नहीं दिखाया जाता, जब तक कि वह सीधी जंग न हो. यह कमर्शियल सिनेमा की मोरल बाउंड्री के खिलाफ है. लोगों का मानना है कि आदित्य धर ने जानबूझकर इस सीन को 'अस्पष्ट' रखा है. यह फिल्ममेकिंग की एक तकनीक है ताकि दर्शकों के मन में संदेह बना रहे और सीक्वल के लिए जबरदस्त बज पैदा हो. क्या हमजा ने सच में अपनी मर्यादा लांघी थी? क्या वह एक 'एंटी-हीरो' बन चुका है? रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों से सजी यह फिल्म अब अपने अगले पार्ट को आगे ले जाने के लिए तैयार है. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Dhurandhar देखने के बाद सारा अर्जुन के पेरेंट्स का हुआ था ये हाल, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Dhurandhar 2