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Dharmendra की बायोपिक में कौन बनेगा हीरो? बेटे Bobby Deol ने खोल दिया बड़ा राज! कहा- 'उनके जैसा...'

Boby Deol इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने पिता Dharmendra की बायोपिक को लेकर बात की और लीड एक्टर के बारे में दिल छू लेने वाला खुलासा किया.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 2, 2026 3:54 PM IST
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धर्मेंद्र की बायोपिक में कौन होगा लीड एक्टर?

Bobby Deol on Dharmendra Biopic: अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाले 90s के चॉकलेटी हीरो बॉबी देओल (Bobby Deol) इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज में विलेन और खूंखार अंदाज से गदर मचा रहे हैं. जल्द ही एक्टर की फिल्म 'बंदर' (Bandar) पर्दे पर तहलका मचाने वाली है, जिसके प्रमोशन में इन दिनों वो जुटे हुए हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने पिता और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की बायोपिक (Dharmendra Biopic) के बारे में बात की और जब उनसे पूछा गया कि, उनके पिता की बायोपिक में लीड एक्टर कौन होगा तो उन्होंने इस पर जो जवाब दिया है वो अब वायरल हो गया है.

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'बंदर' के प्रमोशन में जुटे बॉबी देओल

दरअसल, बॉबी देओल 'बंदर' (Boby Deol Movie Bandar) के प्रमोशन के दौरान हाल ही में टीवी प्रोग्राम 'आप की अदालत' में पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में तो बात की ही, साथ ही जब उनसे उनके पिता धर्मेंद्र की बायोपिक के बारे में बात की गई तो उन्होंने इस पर भी खुलकर बात की. इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि, 'उनके हिसाब से पर्दे पर उनका किरदार सबसे अच्छे से कौन निभा सकता है? क्या इस किरदार के लिए वह खुद या उनके बड़े भाई सनी देओल सबसे सही रहेंगे?'

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Dharmendra की बायोपिक में कौन होगा लीड एक्टर?

इस सवाल पर बॉबी देओल ने दिल जीत लेने वाला जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कोई नहीं. उनके जैसा कोई नहीं हो सकता. वह जिस तरह के इंसान थे, वैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता.' इस दौरान वहां बैठे दर्शकों में किसी ने कहा, कथित तौर पर धर्मेंद्र ने बदतमीजी करने वाले लोगों पर गुस्सा निकाला था, तो बॉबी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, 'पापा ऐसे इंसान थे जो किसी की भी बदतमीजी या अपमानजनक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. यह चस है कि वह हाथ उठाते थे और जोर से मारते भी थे, लेकिन उसके बाद वह उसी इंसान को अंदर बुलाते थे, उसे खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे और उसके लिए नए कपड़े भी खरीदते थे. वह ऐसे ही इंसान थे.'

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कब रिलीज होगी 'बंदर'?

आपको बता दें कि, बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जो 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज (Bandar Release Date) होगी. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनीं इस मूवी की कहानी भारत के 'मीटू' के दौर के कानूनी व्यवस्था के कड़वे सच को उजागर करती है. सी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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