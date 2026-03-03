गोविंदा का करियर किसने किया बर्बाद? सालों बाद इस मशहूर एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, जानें क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा 90 के दशक के टॉप एक्टरों में एक थे. लेकिन अचानक वो पर्दे से दूर होते चले गए. इस बारे में एक एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है और बताया कि किस वजह से एक्टर का करियर खत्म हो गया.

90 के दशक के उस दौर को कौन भूल सकता है जब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ गोविंदा के नाम का सिक्का चलता था. लेकिन, अचानक से एक्टर पर्दे से हटते चले गए. जानी-मानी एक्ट्रेस और डांसर सुधा चंद्रन ने हाल ही में बॉलीवुड के इस 'चीची' (गोविंदा) के करियर, उनके साथ हुए बर्ताव और इंडस्ट्री के दोगलेपन पर ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने गलियारों में चर्चा छेड़ दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और एक्ट्रेस ने इस मामले पर क्या बयान दिया है.

इंडस्ट्री का दोगलापन

सुधा चंद्रन ने एक बेबाक इंटरव्यू में उस समय की कड़वी सच्चाई बयां की जब हर बड़ा बैनर गोविंदा के पीछे भागता था. सुधा के मुताबिक "हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहता था कि गोविंदा उनकी फिल्म साइन करें. जब गोविंदा कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, तब भी उन्हें मजबूर किया जाता था." सुधा कहती हैं कि जब एक एक्टर एक साथ 6-7 फिल्में कर रहा हो, तो वह मशीन नहीं बन सकता. उसे भी सोने, खाने और एक सेट से दूसरे सेट भागने के लिए वक्त चाहिए होता था. सुधा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गोविंदा को फिल्में साइन करने के लिए मजबूर किया, उन्हीं लोगों ने बाद में उनकी लेटलतीफी की बुराई की और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने का गंदा खेल खेला.

क्या है शूटिंग का सच

अक्सर गोविंदा पर देरी से आने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सुधा चंद्रन ने इन दावों की हवा निकाल दी. उन्होंने याद किया कि "डेविड धवन की फिल्मों के सेट पर गोविंदा हमेशा समय पर मौजूद रहते थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग, डांस और एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं था. सुधा ने गोविंदा के साथ साउथ अफ्रीका टूर और स्टेज शोज के अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि गोविंदा देर रात तक बैठकर अध्यात्म और अपनी मां के बारे में बातें करते थे.

कमबैक की उम्मीद

सुधा चंद्रन आज भी मानती हैं कि बॉलीवुड में गोविंदा जैसी प्रतिभा की कमी है. उन्होंने उनके फ्यूचर को लेकर कई प्लान भी बताएं हैं. सुधा के अनुसार, इंडस्ट्री में गोविंदा के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल और गलत बातें फैलाई गईं, जिसकी वजह से वे इंडस्ट्री से कट गए. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ गलतियां खुद गोविंदा से भी हुई होंगी. उन्हें बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए. सुधा चाहती हैं कि गोविंदा खुद पर काम करें और एक धमाकेदार कमबैक करें, क्योंकि वे आज भी देश के सबसे बेहतरीन एक्टरों में से एक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

