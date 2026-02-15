ENG हिन्दी
  • किसने दी Himanshi Khurana को धमकी? लीक हुआ हिला देने वाला ऑडियो, जिसे सुन उड़े फैंस के होश!...

किसने दी Himanshi Khurana को धमकी? लीक हुआ हिला देने वाला ऑडियो, जिसे सुन उड़े फैंस के होश!

Himanshi Khurana को लेकर बीते दिनों खबर आई थी कि, एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी के साथ 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. वहीं अब एक ऑडियो सामने आया है, जिसे सुनकर फैंस के होश उड़ जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 15, 2026 7:29 PM IST

किसने दी Himanshi Khurana को धमकी? लीक हुआ हिला देने वाला ऑडियो, जिसे सुन उड़े फैंस के होश!
किसने दी हिमांशी खुराना को जान से मारने की धमकी?

Himanshi Khurana Shocking Audio Leaked: फिल्म जगत की चकाचौंध के पीछे छिपे अंडरवर्ल्ड के काले साये ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री को दहला दिया है. हालांकि, इस बार निशाने पर कोई बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि पंजाबी सिनेमा की जान और 'बिग बॉस 13' फेम हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) हैं. बीते दिनों एक्ट्रेस को लेकर खबर आई थी कि, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ ही 10 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है. वहीं अब एक ऑडियो सामने आया है, जिसे सुनकर फैंस के होश उड़ जाएंगे.

कौन है Himanshi Khurana को धमकी देने वाला?

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑडियो क्लिप लीक हुआ है, जिसने न सिर्फ हिमांशी खुराना के करीबियों, बल्कि उनके लाखों फैंस की रातों की नींद उड़ा दी है. दरअसल, वायरल हो रहा ये ऑडियो गैंगस्टर जीशान अख्तर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उसे साफ-साफ कहते हुए सुना जा सकता है, 'हिमांशी खुराना मैं जीशान अख्तर बात कर रहा हूं... मैंने कॉल किया लेकिन तुम उठा नहीं रही हो तो, मेरा एक मैसेज सुन लो, देखो 10 करोड़ रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे. चाहे जितना मर्जी जोर आजमाइश कर लो.'

'मेरी वॉइस फेक नहीं...'

ऑडियो में जीशान अख्तर आगे कहते हुए सुनाई देता है, 'तो ये मेरी आवाज है और इसे फेक मत समझना और समझोगी तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है. तुम या कोई तुम्हारा रिश्तेदार आ गया तो मैं कोई न कोई नुकसान करवा दूंगा और ये जो मैंने रकम बोली है, वो तैयार करवा के रखो ऐसा न हो कि नुकसान करवा लो तुम और कम्प्लेंट कर देना चाहे किसी बदमाश के पास चले जाना और ये मेरी वॉइस है ना एक बार प्रशासन से चेक करवा लेना पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है. ठीक है ना, तो जो रकम बोली है उसे तैयार करने की व्यवस्था करो.'

बढ़ाई गई Himanshi Khurana की सुरक्षा

आपको बता दें कि, बीते दिन हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana News) को धमकी मिलने की खबर आई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस की तरफ से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिमांशी खुराना से फोन और ईमेल के जरिए 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक्ट्रेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले में हिमांश खुराना या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
