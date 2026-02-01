ENG हिन्दी
'यह तो ट्रेलर था, अगली बार बेडरूम...' किसने ली Rohit Shetty फायरिंग मामले की जिम्मेदारी? याद दिलाया बाबा सिद्दीकी का हाल

Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक फायरिंग मामले में पुणे पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा है. इसी बीच एक पोस्ट वायरल हो रहा जिसमें इस घटना की जिम्मेदारी किसने ली है उसका खुलासा हुआ है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 1, 2026 5:25 PM IST

Rohit Shetty Firing Update: बॉलीवुड में एक्शन-कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जानें वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के जुहू स्थित घर 'शेट्टी टॉवर' पर शनिवार देर रात फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि, इस मामले की सूचना मिलती मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई और कुछ ही घंटों के बाद इस मामले में कुछ आरोपियों को धर दबोचा गया और पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई और फायरिंग मामले में गैंगस्टर लिंक को भी खंगाल रही है, लेकिन इसी भी एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शेट्टी फायरिंग मामले की जिम्मेदारी किसने ली है इसका खुलासा हुआ है.

रोहित शेट्टी फायरिंग का जिम्मेदारी कौन?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के घर के बाहर हुई फायरिंग के बारे में लिखा गया है और साथ ही इस फायरिंग का जिम्मेदारी किसकी है उसका भी खुलासा हुआ. सामने आए पोस्ट में शुभम लोंकर आरजू बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, 'राम राम जय बजरंग बली सभी भाईयों, आज मुंबई में (शेट्टी टावर) फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेवारी शुभम लोंकर आरजू बिश्नोई हरी बॉक्सर हरमन संधू हम लेते हैं.'

'अगली बार बेडरूम में गोली चलेगी'

पोस्ट में आगे लिखा, 'हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि, हमारे काम में दखल ना दे लेकिन इसको समझ में नहं आया इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहं अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है की टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा.'

'हमारे दुश्मन तैयार रहें'

पोस्ट में आगे कहा गया, 'हमने जिन-जिन लोगों को फोन पर रखा है या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ वरना छिपने के लिए जगह म पड़ जाएगी तुम्हें और जितने भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहो जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे. वेट एंड वॉच' ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इसपर पुलिस ने अब तक कुछ नहीं कहा है.

पुलिस हिरासत में 5 संदिग्ध

आपको बता दें कि, रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुणे पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

